“男이 돈 벌고 女는 집안일” 여성 83%가 동의…30년 만에 최고치 기록한 ‘이 나라’

‘아시아 성평등 1위’ 필리핀女 “전업주부 원해”

이미지 확대 필리핀에서 여성들은 사회 진출보다 가정을 지키는 역할에 더 큰 가치를 두고 있다는 조사 결과가 나왔다. 아이클릭아트 자료사진

이미지 확대 사진은 지난해 8월 인천국제공항 제1터미널을 통해 입국해 버스로 이동하는 필리핀 가사관리사들. 서울신문DB

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아시아에서 성평등 지수가 가장 높은 국가 중 하나로 꼽히는 필리핀에서 여성들은 사회 진출보다 가정을 지키는 역할에 더 큰 가치를 두고 있다는 조사 결과가 나왔다.16일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 필리핀 여론조사기관 SWS(Social Weather Stations)의 조사 결과를 인용해 “필리핀 여성 상당수가 ‘여성의 자리는 가정’이라는 인식에 동의하는 것으로 나타났다”고 전했다.SWS가 ‘국가 여성의 달’인 3월을 맞아 발표한 설문조사에 따르면 필리핀 여성의 83%가 ‘남성은 돈을 벌고 여성은 집과 가족을 돌본다’는 의견에 동의했다. 이는 약 30년 전인 1994년 동일한 질문에 대해 70%가 동의했던 것과 비교하면 13% 상승한 수치다.해당 조사에서 81%의 여성은 ‘전업주부가 되는 것이 보수를 받는 직업을 갖는 것만큼이나 성취감이 있다’고 답했고, ‘직장도 좋지만 대부분의 여성은 결국 가정과 아이를 원한다’는 의견에도 75%가 동의했다.사회가 현대화되고 여성의 권익이 신장됐음에도 불구하고, 필리핀 여성들 사이에서는 오히려 전통적인 성 역할에 만족하며 가정의 가치를 높게 평가하는 경향이 강화된 것으로 풀이된다.필리핀은 2018년 세계경제포럼(WEF)의 아시아 국가 성평등 순위에서 1위를 차지하는 등 각종 국제 지표에서 아시아의 대표적인 성평등 국가로 이름을 올리고 있으나, 실질적인 여성들의 인식 속에는 ‘가정 내 역할’이 여전히 중요한 자리를 차지하고 있는 것으로 나타난 것이다.이러한 결과에 대해 필리핀 여성단체 ‘가브리엘라 여성연합(GABRIELA National Alliance of Women)’은 “여성들의 실제 선택이라기보다 사회 구조와 문화적 영향 속에서 형성된 인식을 반영한 것”이라고 주장했다.이 단체는 필리핀에서 여성들이 여전히 가사와 돌봄 책임을 더 많이 부담하고 있으며, 노동시장에서도 성별 격차가 존재한다고 지적했다.현지 언론은 필리핀 사회에서 전통적인 성 역할 인식이 여전히 뿌리 깊게 남아 있다고 분석했다. 다만 전문가들은 여성의 경제 활동 참여가 꾸준히 증가하고 있는 만큼 세대 변화와 함께 인식도 점차 달라질 가능성이 있다고 내다봤다.이보희 기자