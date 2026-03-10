국제 아시아·오세아니아 [포토] 관람객과 하나되는 전시 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/asia-oceania/2026/03/10/20260310800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-10 15:13 입력 2026-03-10 15:13 1/ 5 이미지 확대 해변 방문객이 9일(현지시간) 호주 퍼스 코테슬로 해변에서 열린 ‘바닷가의 조각’ 전시회에서 드류 맥도날드의 설치 작품 ‘SOMA’를 감상하고 있다. AFP 연합뉴스 이미지 확대 해변 방문객들이 9일(현지시간) 호주 퍼스 코테슬로 해변에서 열린 ‘바닷가의 조각’ 전시회의 에리카 자이노의 설치 작품 ‘ART’ 주변에서 바다를 즐기고 있다. AFP 연합뉴스 이미지 확대 해변 방문객이 9일(현지시간) 호주 퍼스 코테슬로 해변에서 열린 ‘바닷가의 조각’ 미술 전시회에서 앤드류 파머의 설치 작품 ‘Homage to the Cube’을 지나 가고 있다. AFP 연합뉴스 이미지 확대 해변 방문객들이 9일(현지시간) 호주 퍼스 코테슬로 해변에서 열린 ‘바닷가의 조각’ 전시회에서 제이슨 크리스토퍼의 설치 작품 ‘Ode to the Ancestors’를 감상하고 있다. AFP 연합뉴스 이미지 확대 해변 방문객들이 9일(현지시간) 호주 퍼스 코테슬로 해변에서 열린 ‘바닷가의 조각’ 전시회에서 제이슨 허스트의 설치 작품 ‘Love U’ 앞에서 사진을 찍고 있다. AFP 연합뉴스 해변 방문객이 9일(현지시간) 호주 퍼스 코테슬로 해변에서 열린 ‘바닷가의 조각’ 전시회에서 드류 맥도날드의 설치 작품 ‘SOMA’를 감상하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 전시회의 명칭은 무엇인가? 바닷가의 조각 SOMA 전시