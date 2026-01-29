40대 한국인 교수가 일본 호텔서… 20대 여성 강제추행 혐의 체포

이미지 확대 40대 한국인 대학교수가 일본의 한 호텔에서 20대 한국인 여성을 성추행한 혐의로 현지 경찰에 체포됐다. 사진은 오카야마니시경찰서 전경. KSB세토나이카이방송 보도화면 캡처

40대 한국인 대학교수가 일본의 한 호텔에서 20대 한국인 여성을 성추행한 혐의로 현지 경찰에 체포됐다.지난 28일 산요신문, KSB세토나이카이방송 등 일본 지역 매체 보도에 따르면 현지 경찰은 오카아마시 키타구에 거주하는 한국 국적 남성 A(44)씨를 비동의 음란(강제추행) 혐의로 이날 체포했다.A씨는 지난 26일 오후 10시 15분쯤부터 다음날 오전 1시쯤 사이에 지인인 한국 국적 20대 여성 B씨가 머물고 있는 호텔에서 B씨를 갑자기 껴안아 몸을 만지고 입을 맞추는 등 추행한 혐의를 받는다.B씨로부터 신고를 받은 경찰은 수사를 통해 A씨의 혐의를 특정한 것으로 전해졌다.A씨는 오카야마현 내 한 대학에서 연구원으로 일하고 있으며, 한국에서는 대학교수로 재직 중인 것으로 파악됐다.A씨는 경찰 조사에서 “사실이 아니다. 동의가 있었다”며 혐의를 부인하고 있다고 현지 매체는 전했다.이정수 기자