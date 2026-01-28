‘필리핀판 무법도시’…로켓포로 현직 시장 암살 시도

이미지 확대 시장 암살 시도를 한 괴한이 어깨에 로켓포를 짊어진 채 조준하고 있다. 필리핀 국영 통신사 PNA 영상 캡처

필리핀의 한 지방 도시에서 ‘로켓포’를 이용해 현직 시장을 암살하려 한 사건이 발생했다.지난 27일 로이터 통신 등에 따르면 25일 필리핀 남부 마긴다나오 델 수르주에 있는 한 도시에서 괴한들은 시장이 탑승한 차량을 겨냥해 로켓추진유탄(RPG)을 발사했다.사건 당시 상황이 담긴 영상에는 아크마드 미트라 암파투안 시장이 탄 검은색 차량이 도로를 따라 이동하던 중 도로 반대편에 멈춰 있던 흰색 차량에서 괴한 두 명이 내리는 모습이 담겼다.이 가운데 한 명은 어깨에 로켓포를 멘 채 자세를 잡고 조준했고 다른 한 명은 소총으로 무장한 상태였다.잠시 뒤 괴한이 방아쇠를 당기자 굉음과 함께 로켓이 발사됐고 암파투안 시장의 차량에서는 불길이 치솟았다. 폭발 충격으로 폐쇄회로(CC)TV 화면이 심하게 흔들리기도 했다.시장 차량에는 방탄 장치가 적용돼 범퍼와 측면 일부만 파손됐고 암파투안 시장도 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다. 시장은 다행히 다친 곳 없이 무사히 현장을 벗어났고, 경호원 2명만 경상을 당했다.신고를 받고 출동한 경찰은 바로 추격전에 나섰고 용의자 4명 중 3명을 사살했다. 경찰은 청부살인업자를 동원한 암살 시도 가능성에 무게를 두고 수사 중이다.암파투안 시장은 로켓포 기습 공격까지 포함해 그동안 모두 4차례 암살 시도가 있었다며 경찰이 사건의 배후와 동기를 밝혀줄 것으로 기대한다고 밝혔다.문경근 기자