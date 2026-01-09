캄보디아 ‘스캠 범죄 설계자’ 천즈, 中 끌려간다

캄보디아 국적도 작년 12월 박탈

캄보디아 대규모 스캠(온라인 사기) 범죄단지 배후로 지목된 프린스그룹의 천즈(38) 회장이 캄보디아에서 체포돼 중국으로 송환됐다.캄보디아 내무부는 7일 성명에서 캄보디아 당국이 천 회장과 쉬지량, 샤오지후 등 중국 국적범죄자 3명을 체포해 중국으로 송환했다고 밝혔다고 로이터통신 등이 보도했다. 캄보디아 내무부는 전날 세 사람을 체포했다고 설명했다. 또 천 회장의 캄보디아 국적은 지난해 12월 국왕 칙령으로 박탈됐다고 덧붙였다.‘캄보디아 스캠 범죄의 설계자’로 알려진 천 회장은 부동산, 금융, 관광 등 각종 사업을 벌였고, 그가 운영한 프린스 호텔은 캄보디아 정·재계의 모임 거점으로 활용됐다. 그는 훈 마네트 캄보디아 총리와 그의 부친이자 캄보디아 실권자인 훈 센 상원의장의 고문을 지냈고, 캄보디아 왕실이 수여하는 귀족 칭호인 ‘네악 옥냐’를 수여받았다고 AP통신은 전했다.이처럼 천 회장은 캄보디아 고위 정치권과 밀착해 법망을 피해갔고, 대규모 사기 범죄 단지를 운영하면서 막대한 부를 쌓은 것으로 알려졌다. 유엔 마약범죄사무소는 그가 운영한 스캠 범죄단지가 2023년 전세계 사기 피해자들에게 180억~370억달러(약 26조 1000억~53조 8000억원)를 뜯어낸 것으로 추정했다.지난해 8월 캄보디아에서 발생한 한국인 대학생 고문·살인사건에 관여한 혐의를 받는 스캠 조직의 총책인 중국 국적의 함모(42)씨도 전날 태국 파타야에서 검거됐다. 법무부·경찰청·국가정보원은 태국 당국과의 공조를 통해 그를 검거했다고 8일 밝혔다.함씨는 중국 및 한국 국적의 공범들과 캄보디아에서 스캠 범죄단체를 조직하고, 지난해 5~7월 고수익 아르바이트를 명목으로 한국인 피해자들을 현지로 유인했다. 이어 권총 등으로 피해자들을 협박해 계좌 비밀번호를 말하게 하는 등 범행을 저지른 것으로 조사됐다. 특히 함씨는 숨진 한국인 대학생 박모씨를 캄보디아에서 감금한 뒤 공범 리모씨 등에게 넘겨 폭행·고문하게 했다는 혐의도 받는다. ﻿최영권·김희리 기자