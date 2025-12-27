“기적의 탈모 치료제” 100만원에 샀는데… 성분 보고 분노한 파타야 외국인

이미지 확대 지난 24일(현지시간) 태국 파타야에서 ‘기적의 효과’를 약속하는 탈모 치료제를 100만원에 구매한 독일 국적 남성이 경찰서를 찾아가 사기 피해를 당했다며 진술하고 있다. 페이스북 계정 ‘เรารักพัทยา’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

태국 유명 관광지 파타야에서 머리숱이 많지 않은 한 남성이 100만원에 달하는 ‘기적의 효과’를 약속하는 탈모 치료제를 구매했다가 경찰에 신고하는 사건이 발생했다.지난 25일(현지시간) 카오솟 등 현지 매체에 따르면 사건이 일어난 건 크리스마스 이브였던 전날 밤 파타야 비치 로드 근처에서였다.피해자인 독일 국적 57세 남성 일마즈는 당시 비치 로드 근처를 걷다가 태국인이 아닌 한 외국인이 말을 걸어오더니 대머리가 된 두피에 모발을 재생시켜 줄 수 있는 제품을 홍보했다고 했다.호객한 판매원은 일마즈를 인근 가게로 데려갔는데 거기에선 약초로 만들었다는 건강 보조식품 등을 팔고 있었다. 일마즈는 탈모 치료제라는 제품 2병을 2만 2000밧(약 102만원)에 구매했다.그러나 집에 돌아온 뒤 제품을 꼼꼼히 살펴본 결과 성분 등에서 판매원이 주장했던 모발 재생 효능 등은 찾아볼 수 없었고, 즉시 경찰서를 찾아가 고소장을 제출했다. 그는 효능이 없는 제품의 가격이 터무니없었다고 주장했다.파타야 당국은 앞서 파키스탄 국적자들로 추정되는 범죄 조직이 유흥가에서 외국인 관광객을 상대로 유사 사건을 벌이고 있다고 경고한 바 있다고 카오솟은 전했다.이들은 ‘미끼 상품’으로 먼저 관광객과 친분을 쌓은 뒤 이후 고가의 건강 보조식품 등을 구매하도록 유도하는 수법을 사용한다. 대부분 피해자들은 길지 않은 여행을 마치고 본국으로 돌아가야 하기에 법적 절차를 진행하지 않은 경우가 많다.지난달에는 52세 나디르라는 이름의 또 다른 독일인 관광객이 비슷한 수법에 당해 허브 코코넛 오일에 4000유로(약 680만원)를 지불한 뒤 파타야 경찰에 고소장을 내기도 했다.이정수 기자