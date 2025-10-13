“한 번도 안 쓴 건데”…헤어드라이어로 머리 말리던 10살 감전사 ‘비극’

이미지 확대 헤어드라이어 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

태국에서 10세 아이가 수년간 사용하지 않고 보관했던 헤어드라이어를 사용하다 감전으로 숨지는 사건이 발생했다.12일 태국 매체 카오솟 등에 따르면 전날 태국 부리람주에서 A(10)양이 오른손에 헤어드라이어를 쥔 채 쓰러져 구조대가 출동했다.A양의 할머니인 깨우나파(48)에 따르면 사고 당시 A양의 부모는 일하러 간 상황이었고, 자신은 집 앞에 앉아 쉬고 있었다고 한다.깨우나파는 집에 있던 다른 손자가 자신에게 달려와 A양이 콘센트를 가지고 놀고 있다고 해서 급히 방으로 갔더니 A양이 등을 대고 누운 채 입을 벌리고 있었다고 전했다.헤어드라이어는 콘센트에 꽂힌 상태로 A양의 오른손에 쥐어져 있었다. 깨우나파는 즉시 플러그를 뽑았으나 A양은 숨을 쉬지 않았다.구조대가 도착했을 때는 A양은 이미 숨을 거둔 후였다. 조사 결과 A양의 오른손에서 화상 자국이 발견돼 감전사로 추정됐다.깨우나파는 “아이 엄마에게 물어보니 2~3년 전 온라인으로 헤어드라이어를 샀지만 한 번도 사용하지 않고 장에 보관해 뒀다고 했다”며 “손녀가 어떻게 헤어드라이어를 꺼내서 사용했는지는 모르겠다”고 전했다.경찰은 A양이 목욕 후 머리를 말리려고 헤어드라이어를 직접 찾아서 사용하다 감전된 것으로 보고 있다. 경찰은 문제의 드라이어가 안전 기준을 충족하지 못하는 불량 제품이었을 가능성이 높다고 보고 조사에 나섰다.조희선 기자