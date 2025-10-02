“왜 이런 사진이”…분실했다가 되찾은 휴대전화 보고 경악한 男, 왜

태국의 한 남성이 잃어버렸다가 되찾은 휴대전화 속에서 백골 시신 사진을 발견한 사연이 전해졌다.
1일 태국 영문 매체 타이거 등에 따르면 태국 남성 A씨는 최근 방콕에서 휴대전화를 잃어버렸으나 휴대전화를 주운 사람과 연락이 닿아 다음 날 그 사람으로부터 휴대전화를 돌려받았다.
집에 돌아온 A씨는 휴대전화를 확인하다가 깜짝 놀랐다. 사람 형체를 갖춘 채 앙상한 뼈만 남은 상태의 시신 사진이 여러 장 저장돼 있었던 탓이다.
A씨가 자신의 소셜미디어(SNS)에 사진과 함께 유골 가족 품에 돌아갈 수 있도록 유골이 발견된 장소를 함께 찾아달라고 호소하는 글을 올렸다.
이후 수사 당국이 나서며 백골 시신이 발견된 건물을 확인할 수 있었고 휴대전화 습득자의 신원도 특정했다. 경찰은 지난달 30일 그를 소환 조사했다.
A씨의 휴대전화를 주운 남성 B(30)씨는 경찰 조사에서 주운 휴대전화를 가져갈 생각은 없었으며, 휴대전화 주인의 연락을 기다렸다고 주장했다. 기다리던 중 휴대전화를 사용하려고 했지만 기기가 잠겨 있어 카메라 기능만 사용할 수 있었다고 했다. B씨는 인근의 버려진 건물 3층에 올라가 경치를 배경으로 셀카를 찍으려 했다가 유골을 발견했고 이를 사진으로 남겼다고 진술했다.
경찰과 구조대, 법의학 전문가들이 현장을 조사한 결과 시신 옆 검은색 배낭 안에서 빨간색 지갑과 신분증이 발견됐다. 사망자는 태국 북부 람빵주 출신의 55세 남성 C씨로 확인됐다. 이 남성은 최소 3~4개월 전 사망한 것으로 추정됐다.
경찰은 C씨의 형에게 연락했고, 형은 과거 C씨와 함께 치앙마이에 살았다가 C씨가 방콕으로 일하러 간 뒤 전화번호를 바꾸면서 C씨가 자신에게 연락할 수 없었다고 털어놨다. 형제는 지난 1년간 연락하지 못한 상태였다. 형은 C씨의 유해가 발견된 논타부리주에서 장례를 치르겠다고 밝혔다.
조희선 기자
