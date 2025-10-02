“왜 이런 사진이”…분실했다가 되찾은 휴대전화 보고 경악한 男, 왜

이미지 확대 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

이미지 확대 태국의 한 남성이 잃어버렸다가 되찾은 휴대전화에서 발견한 백골 시신 사진. 페이스북 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

태국의 한 남성이 잃어버렸다가 되찾은 휴대전화 속에서 백골 시신 사진을 발견한 사연이 전해졌다.1일 태국 영문 매체 타이거 등에 따르면 태국 남성 A씨는 최근 방콕에서 휴대전화를 잃어버렸으나 휴대전화를 주운 사람과 연락이 닿아 다음 날 그 사람으로부터 휴대전화를 돌려받았다.집에 돌아온 A씨는 휴대전화를 확인하다가 깜짝 놀랐다. 사람 형체를 갖춘 채 앙상한 뼈만 남은 상태의 시신 사진이 여러 장 저장돼 있었던 탓이다.A씨가 자신의 소셜미디어(SNS)에 사진과 함께 유골 가족 품에 돌아갈 수 있도록 유골이 발견된 장소를 함께 찾아달라고 호소하는 글을 올렸다.이후 수사 당국이 나서며 백골 시신이 발견된 건물을 확인할 수 있었고 휴대전화 습득자의 신원도 특정했다. 경찰은 지난달 30일 그를 소환 조사했다.A씨의 휴대전화를 주운 남성 B(30)씨는 경찰 조사에서 주운 휴대전화를 가져갈 생각은 없었으며, 휴대전화 주인의 연락을 기다렸다고 주장했다. 기다리던 중 휴대전화를 사용하려고 했지만 기기가 잠겨 있어 카메라 기능만 사용할 수 있었다고 했다. B씨는 인근의 버려진 건물 3층에 올라가 경치를 배경으로 셀카를 찍으려 했다가 유골을 발견했고 이를 사진으로 남겼다고 진술했다.경찰과 구조대, 법의학 전문가들이 현장을 조사한 결과 시신 옆 검은색 배낭 안에서 빨간색 지갑과 신분증이 발견됐다. 사망자는 태국 북부 람빵주 출신의 55세 남성 C씨로 확인됐다. 이 남성은 최소 3~4개월 전 사망한 것으로 추정됐다.경찰은 C씨의 형에게 연락했고, 형은 과거 C씨와 함께 치앙마이에 살았다가 C씨가 방콕으로 일하러 간 뒤 전화번호를 바꾸면서 C씨가 자신에게 연락할 수 없었다고 털어놨다. 형제는 지난 1년간 연락하지 못한 상태였다. 형은 C씨의 유해가 발견된 논타부리주에서 장례를 치르겠다고 밝혔다.조희선 기자