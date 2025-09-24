상점서 68만원어치 물건 훔쳤다가…‘밤 10시 통금’ 당한 인플루언서

이미지 확대 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

싱가포르의 한 30대 인플루언서가 상점에서 물건을 훔쳤다가 야간 통행 금지 명령을 받았다.23일 싱가포르 매체 스트레이츠타임스 등 외신에 따르면 상점 절도 혐의로 유죄 판결을 받은 싱가포르 인플루언서 지니 야마구치(30)는 움직임을 감지할 수 있는 전자태그를 부착하고 통금 시간을 준수하라는 명령을 받았다. 이에 따라 야마구치는 3개월간 오후 10시부터 다음 날 오전 6시까지 실내에 머물러야 한다. 매체에 따르면 이는 벌금형이나 징역형을 대신한 처분이다.미용 에스테틱 클리닉 등을 운영하는 야마구치는 지난해 8월 친구와 함께 대형 쇼핑몰 오차드센트럴에 있는 한 상점에서 628.90싱가포르달러(약 68만원) 상당의 물품을 훔쳤다. 두 사람은 카트에 화장품, 가방, 식료품 등 27개의 품목을 담고 계산하지 않은 채 매장을 빠져나간 것으로 조사됐다.이들의 범행을 목격한 매장 직원이 매니저에게 이 사실을 알렸고 상점 측이 경찰에 신고하면서 덜미를 잡혔다. 두 사람의 범행 당시 모습은 상점 폐쇄회로(CC)TV에도 포착됐다. 야마구치는 지난달 말 법정에서 범행을 인정했다.베트남 매체 VN익스프레스에 따르면 야마구치는 다른 상점에서 슬리퍼, 텀블러 등을 훔친 혐의도 받고 있다.조희선 기자