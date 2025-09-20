대한매일상회 바로가기
아내 ‘오래된 외도’ 알게 된 男…며칠 뒤 불륜남이 휘두른 흉기에 사망

조희선 기자
조희선 기자
수정 2025-09-20 20:00
입력 2025-09-20 20:00
자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


인도의 한 30대 남성이 아내의 내연남과 내연남 지인들의 공격에 숨지는 사건이 발생했다.

15일 인도 매체 타임스오브인디아 보도에 따르면 지난 14일 늦은 밤 인도 암렐리 지역의 한 마을에서 메훌 솔랑키(30)라는 남성이 아내의 내연남과 그의 지인 2명이 휘두른 칼에 찔려 사망했다.

사건 다음 날 현지 경찰은 솔랑키를 살해한 혐의로 솔랑키 아내의 내연남인 알페시 바라이야와 히테시 솔랑키, 고팔 바라이야 등 총 세 명을 체포했다.

경찰에 따르면 솔랑키는 아내가 알페시와 오랫동안 연인 관계를 유지해 왔다는 사실을 최근에서야 알게 됐다. 이후 이 문제로 솔랑키는 아내와 자주 다퉜다고 한다.

사건 당일 알페시가 솔랑키의 집에 찾아와 이 문제에 관해 솔랑키에게 따져 물었고, 솔랑키가 “집에서 나가라”고 하자 알페시는 화가 난 채 집을 떠났다.

잠시 후 알페시는 지인 2명과 함께 솔랑키를 다시 찾아가 솔랑키와 싸움을 벌였다. 급기야 알페시는 솔랑키를 향해 칼을 휘둘렀고, 솔랑키는 현장에서 즉사했다.

부검 결과 솔랑키의 시신에서는 10여개의 자상이 발견됐다. 경찰은 범행 발생 몇 시간 만에 알페시 일당을 검거했다.

솔랑키와 알페시 등 세 명은 모두 같은 마을에 사는 이웃이었던 것으로 전해졌다.

조희선 기자
