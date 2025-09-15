혼돈의 네팔 시위… “장관이 속옷 차림으로 끌려다니며 맞아”

재무·외무장관 등 폭행 영상 퍼져

네팔의 대규모 반정부 시위가 극심한 유혈 사태로 번진 뒤 정부 장관들이 시위대에 마구잡이로 폭행당하는 영상이 퍼지며 충격을 주고 있다.13일(현지시간) 인도 NDTV 등에 따르면 지난 9일 비슈누 프라사드 파우델 부총리 겸 재무부 장관으로 추정되는 남성이 수도 카트만두 거리에서 속옷 차림으로 팔다리를 붙잡힌 채 끌려다니는 영상이 유튜브에 올라왔다. 같은 인물이 다른 남성에게 발길질 당한 뒤 쓰러지는 모습도 담겼다. 앞서 그는 속옷 차림으로 강 안에서 헤매다 군중이 던진 물건에 맞는 장면도 포착됐다.다른 영상에선 아르주 라나 데우바 외무장관과 그의 남편 셰르 바하두르 데우바 전 총리가 자택에서 공격받아 피투성이가 된 채 마당에 쓰러져 있는 모습도 공개됐다. 앞서 대통령 관저를 비롯해 의회, 정부청사가 불타는 사진들도 공유됐다. 이런 영상들에 네티즌 절대 다수는 “네팔의 젊은 층이 극도로 부패한 정치인들을 타도하고 있다”며 편을 들었다.네팔에서는 15~24세 청년 실업률이 22%가 넘는 가운데 젊은 층이 부패 척결, 경제 성장에 소극적인 정부에 실망해 대거 시위에 가담하면서 1주일 넘게 전국적으로 반정부 시위가 이어졌다. 특히 고위 특권층인 ‘금수저’ 자제들, 이른바 ‘네포 키드’(Nepo Kid)들이 소셜미디어(SNS)에 호화로운 삶을 과시하면서 젋은 세대들의 분노를 부채질했다. 지난 5일 네팔 정부의 SNS 접속 차단 조치는 반정부 시위에 기름을 끼얹었다. 시위대의 대통령 관저, 의회 등 방화에 놀란 당국이 하루 만에 금지령을 해제했지만, 시위가 계속돼 최소 72명이 숨지고 2100명 넘게 다쳤다.네팔 정부는 지난 12일 시위대가 추천한 수실라 카르키(73) 전 대법원장을 임시 총리로 세우는 등 사태 수습에 안간힘을 쓰고 있다. 이에 따라 의회는 해산되고 내년 3월 총선이 치러진다. 람 찬드라 포우델 대통령은 13일 “내년 3월 5일 총선을 실시할 예정”이라고 밝혔다.내각 수장인 카르키 총리는 내년 총선 전까지 6개월 간 임시 정부를 이끌게 된다. 그는 대법원장 시절 강단있는 판결, 청렴한 이미지로 시위대 주축인 10·20대 ‘Z세대’의 지지를 받고 있다.카르키 총리가 취임 당일 수도 카트만두 등에 대한 통행금지를 해제해 일상회복을 선언하는 한편 시위 사망자 유족에게 100만 루피(약 987만원) 지급을 약속하자 전국적인 폭력 시위는 다소 누그러지는 모습이다. 그는 이날 취임 첫 정부 회의에서 “부패 종식, 좋은 통치와 경제적 평등 등 Z세대 사고방식을 따를 필요가 있다“며 “6개월만 총리직을 수행하고 하루도 더 남지 않고 물러나겠다”고 약속했다.이재연 기자