냉동창고 20분간 갇힌 여사장 구한 배달기사, ‘뜻밖의 제안’ 받았다

이미지 확대 물류회사를 운영하는 중국 여성(오른쪽)이 실수로 냉동창고에 갇혔다가 배달 기사(왼쪽)의 도움으로 구조된 사연이 전해졌다. 사진은 해당 여성이 구조 이후 배달 기사를 찾아 감사의 뜻을 표하는 모습. 웨이보 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국에서 냉동 창고에 갇힌 한 여성이 근처를 지나던 배달 기사의 도움으로 구조된 사연이 전해졌다.12일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 물류 회사를 운영하는 천모씨는 지난달 31일 저녁 혼자 냉동 창고에서 제품 분류 작업을 하던 중 창고 문이 잠겨 내부에 갇히고 말았다.냉동 창고는 약 20㎡ 규모로 내부 온도가 영하 20도로 설정돼 있었으며 내부에서 문을 열 수 있는 비상 스위치마저 고장 난 상태였다. 천씨는 얇은 옷을 입고 있었고 휴대 전화도 가지고 있지 않았다. 냉동 창고는 주요 도로에서 멀리 떨어져 있는 데다 천씨가 갇혔을 당시 지나가는 사람도 거의 없었다고 한다.천씨는 절박한 마음에 냉동 창고 문을 두드렸지만 소용없었다. 그래도 누군가 지나가는 소리가 들릴 때마다 신발로 문을 두드렸다.마침 이때 근처를 지나던 젊은 배달 기사 류모씨가 누군가 두드리는 소리를 들었고 재빨리 냉동 창고 문을 열어 천씨를 구조했다. 천씨가 냉동 창고에 갇힌 지 약 20분 만이었다. 류씨는 “높은 안전 의식이 요구되는 업무 특성상 주변 환경에 민감하게 반응하는 편”이라고 전했다.류씨가 천씨를 구조했을 당시 천씨는 저체온증을 겪고 있었으며 2시간이 지난 뒤에야 건강을 회복했다. 천씨는 “냉동고에 갇혔을 때 중학교에 다니는 아이와 다섯 살배기 아이 둘이 가장 걱정됐다”며 “아무도 내 말을 듣지 않았다면 분명 얼어 죽었을 것”이라고 말했다.이후 천씨는 류씨에게 감사의 뜻을 표하며 회사 지분의 일부를 제안했다고 한다.해당 사연을 접한 네티즌들 사이에서는 “류씨는 천씨의 목숨뿐 아니라 가족의 행복을 구했다”, “매번 이런 행운이 따르지는 않는데 천만다행이다” 등의 반응이 이어졌다.조희선 기자