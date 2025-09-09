‘95년생’ 최연소 장관 탄생한 나라…‘올림픽 2연패’ 했다고?

대만, 신설 부처 ‘운동부’ 출범

초대 장관에 30세 ‘배드민턴 영웅’

대만에서 30세의 ‘최연소 장관’이 탄생했다. 특히 배드민턴 남자 복식으로 올림픽 2연패를 한 스포츠 스타라는 점에서 화제다.9일 중앙통신사 등 대만 언론에 따르면 대만의 ‘국민 체육의 날’인 이날 신설 정부 부처인 ‘운동부’가 공식 출범했다.이날 타이베이시 국립대만대 종합체육관에서 출범식이 열린 가운데, 초대 운동부장(장관)으로 대만의 배드민턴 스타 리양(30)이 임명됐다.1995년 8월생인 리양은 복식조인 왕치린과 함께 2020 도쿄올림픽과 2024 파리올림픽에서 배드민턴 남자복식 2연패의 위업을 쌓아올린 스포츠 스타다. 특히 두 대회 모두 결승전에서 중국과 맞붙어 금메달을 따내 대만 전역에서 영웅으로 떠올랐다.리 부장은 이날 출범식에서 “운동선수로서 수많은 도전을 하면서 대만의 스포츠 발전 방향에 대해 이해할 수 있다”면서 “모든 발걸음마다 스포츠 정신을 지키며 대만 스포츠의 새로운 이정표를 세우겠다”고 강조했다.운동부 설립은 라이칭더 대만 총통의 대선 공약으로, 교육부 내에 있던 조직이 확대 및 독립해 출범했다. 야구 국제대회 ‘프리미어 12’ 우승을 비롯해 올림픽과 아시안게임, 유니버시아드 등 국제 스포츠 대회에서의 높은 성적을 바탕으로 스포츠에 대한 관심이 뜨거운 상황이 반영됐다.국가대표 선수들의 훈련 시설을 개선하는 등 엘리트 체육을 지원함과 동시에 공공 운동장을 확대하는 등의 ‘전국민 운동’ 추진, 평등한 운동 기회 보장, 스포츠 산업 육성 등이 주요 업무다.대만 입법원은 지난 1월 운동부를 설립하는 내용의 ‘행정원 조직법’ 개정안을 통과시켰고, 이로서 행정원 산하 15개 부처 중 하나로 운동부가 신설됐다.리 부장은 지난해 선수 생활에서 은퇴한 뒤 대학 강단에 서는 한편 지도자의 길을 걸었다. 또 운동부 설립 과정에서 자문위원으로 참여하다 장관을 맡게 됐다.리 부장은 대만에서 ‘역대 최연소’ 부처 수장이라는 기록을 쓰게 됐다. 종전 최연소 장관은 2016년 35세의 나이로 디지털 담당 정무위원으로 임명된 탕펑(오드리 탕) 무임소대사다.김소라 기자