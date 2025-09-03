화장실 다녀온다던 그 남자…‘1500만원 호텔 식사비’ 남기고 튀었다

이미지 확대 샴페인 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

홍콩에서 한 남성이 온라인으로 만난 여성과 고급 호텔 레스토랑에서 1500만원에 달하는 식사를 한 뒤 도망가는 사건이 벌어졌다.지난달 30일 홍콩 HK01 등 현지 매체에 따르면 홍콩 경찰은 지난달 28일 오후 10시쯤 만다린 오리엔탈 홍콩 호텔의 중식당에서 한 남성과 저녁 식사를 했다는 30대 여성의 신고를 접수했다.두 사람은 식당에서 저녁 세트 메뉴 등을 주문했는데 비용은 8만 4453홍콩달러(약 1510만원)에 달했다. 비용에는 7만 1800홍콩달러(약 1280만원)짜리 프랑스 최고급 샴페인이 포함됐다. 해당 샴페인은 남성이 호텔에 직접 연락해 예약한 것으로 알려졌다.보도에 따르면 여성은 1년 전 텔레그램을 통해 자신을 ‘20대 중반 변호사’라고 소개한 해당 남성을 알게 됐다고 한다. 두 사람은 지난달 28일 오후 7시쯤 호텔 중식당에서 만나 식사를 했는데, 식사가 거의 끝나갈 무렵 남성은 화장실에 다녀온다고 한 뒤 돌아오지 않았다.여성은 30분 넘게 기다려도 남성이 돌아오지 않자 자신이 속았다는 사실을 깨달았다. 여성은 친구의 도움을 받아 식당에 식사비를 낸 뒤 경찰에 신고했다.경찰은 사건 다음 날 이 남성을 사기 혐의로 체포했다. 보석으로 풀려난 이 남성은 이달 말 경찰에 출석해 조사받을 예정이다.조희선 기자