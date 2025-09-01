‘1박 60만원’인데 “화재경보기 안 울려”… 빌라 16채 소실 발리 고급리조트

이미지 확대 지난 15일(현지시간) 인도네시아 발리의 한 고급 리조트에서 화재가 나 빌라 16채가 소실되는 등 4000억 루피아(약 340억원) 상당의 재산피해가 발생했다. 유튜브 채널 ‘ST 트래블’ 캡처

이미지 확대 인도네시아 발리 남서부 타바난 지역에 있는 ‘울라만 에코 럭셔리 리조트’. 리조트 홈페이지 캡처

인도네시아 대표 휴양지 발리의 한 고급리조트에서 최근 대형 화재가 발생, 빌라 16채가 소실되는 등 4000억 루피아(약 340억원) 상당의 재산피해가 난 가운데 당시 긴박했던 상황이 일본인 투숙객의 영상을 통해 전해졌다.전 세계 5성급 고급 호텔 숙박 후기 등을 주로 올리는 일본 유튜브 채널 ‘ST 트래블’에는 화재 발생 약 2주 만인 지난달 28일 당시 상황을 촬영한 영상이 올라왔다.발리 남서부 타바난 지역에 있는 ‘울라만 에코 럭셔리 리조트’에서 화재가 발생한 날은 지난달 15일(현지시간)이었다. 전날 도착해 리조트 내 스파, 요가 시설 등을 둘러보고 만찬을 즐긴 유튜버는 이튿날 조식을 먹은 뒤 오전 10시 10분쯤 강 건너편 빌라에서 불길을 치솟는 것을 목격했다. 영상에는 빌라에 붙은 붉은 화염과 함께 새카만 연기가 자욱하게 피어오르는 모습이 담겼다.바로 옆에서 발생한 화재는 아니었지만, 같은 리조트 내에 불이 붙었음에도 “화재경보기는 울리지 않았다”고 유튜버는 전했다. 그가 짐을 챙기는 동안 불길은 점점 커지면서 옆 빌라로 계속 옮겨붙었다.유튜버에 따르면 오전 10시 55분쯤 소방과 경찰이 도착했고, 리조트 직원들도 불을 끄기 위해 노력한 끝에 불길은 점차 잡혀갔다. 유튜버가 조식을 먹었던 라운지와 로맨틱한 만찬 장소였던 폭포 근처까지 화재 피해를 입은 상태였다.애초 2박 예약을 했던 이 유튜버는 2박째는 리조트에 묵는 게 불가능해져 다른 숙소를 알아봐야 했다.인도네시아 일간 콤파스 등에 따르면 화재는 이 리조트 확장 공사 현장에서 처음 발생했다. 신축 빌라 건물 1층 케이블에서 전기 스파크가 일어나며 붙은 불은 가연성 건축 자재를 타고 빠르게 번졌고, 당시 불고 있던 강풍에 다른 건물들로도 쉽게 옮겨붙었다.화재로 소실된 빌라 16채는 모두 확장 구역에 속해 있던 것으로 전해졌다. 이 리조트는 올해 말을 목표로 3단계 구역에 빌라 여러 동을 건설하고 있었다. 기존 1, 2단계 구역은 큰 피해를 입지 않았다.현장에는 소방차 3대가 출동했다. 자연 속 친환경 콘셉트인 리조트가 외딴 곳에 위치해 있었기에 불길을 완전히 잡는 데까지 수 시간 이상 걸렸다. 다행히 인명피해는 없었다.한편 럭셔리 콘셉트를 강조하는 해당 리조트는 호수 위에 떠다니는 수상가옥 분위기를 낸 빌라, 정글 속 아늑함을 강조한 곤충의 고치 모양 빌라, 영화 ‘아바타’를 연상시키는 나무 위 숙소 느낌의 빌라 등 객실마다 독특한 디자인을 적용해 다수 수상 이력을 보유한 것으로 알려져 있다. 1박 요금은 60만원대로 전해진다.이정수 기자