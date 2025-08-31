승려복 차림으로 도로 한복판 격정적 키스…대만 뒤집어놓은 男 정체

이미지 확대 대만 타이베이 한 어린이 놀이공원에서 승려 복장을 한 남성이 여성과 애정행각을 벌이고 있다. 현지 온라인 커뮤니티 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대만 도심 곳곳에서 승려복 차림의 남성이 여성과 입맞춤하는 모습이 포착돼 주민들이 충격을 받았다.대만 ET투데이 등에 따르면 지난 25일 오전 10시쯤 타이베이의 일명 ‘슈퍼카 골목’으로 불리는 신이구 송수로 25번길에서 한 승려복 차림에 삭발을 한 남성이 여성과 키스하는 모습이 포착됐다.당시 이를 목격한 시민에 따르면 두 사람은 굉장히 격정적으로 키스를 하고 있었으며 약 1분 동안이나 서로 안고 애정행각을 벌였다.며칠 뒤 타이베이의 어린이 놀이공원에서도 ‘스님 커플’이 목격됐다. 승려복을 입은 남성은 파라솔이 설치된 벤치에 앉아 있었고, 여성이 이 남성을 마주 보고 기대어 서서 다정하게 껴안고 있었다. 이날도 두 사람은 간간이 키스를 주고받았다.슈퍼카 골목에서 ‘스님 커플’을 목격한 사람들은 해당 남성이 승려복은 입고 있었으나 가사를 두르지 않았고, 신발이나 바지도 정통 승려 복장과 맞지 않았다고 지적했다.현지에서는 그가 탁발(신도들에게 시주를 받는 수행)하기 위해 승려 행세를 하는 것으로 추정했다.어린이 놀이공원 관할 경찰서는 ‘스님 커플’의 애정 행각과 관련해 신고가 접수된 바 없다면서, 이들이 ‘슈퍼카 골목’의 남녀와 동일 인물인지 확인하진 못했다고 밝혔다. 다만 사진 속에 나타난 신발의 모양과 가방에 적힌 문구 등을 대조해 본 결과 동일 인물로 추정된다고 설명했다.신진호 기자