인도 유명 폭포 촬영하다 급류 휩쓸린 유튜버…구독자는 500명

이미지 확대 인도 동부 오디샤주의 유튜버 사가르 쿤두(22)씨가 지난 23일 인근 유명 관광지인 두두마 폭포에서 영상을 촬영하다가 급류에 휩쓸려 실종됐다. 실종 직전 현장 모습. 엑스(X) 캡처

인도의 한 20대 유튜버가 유명 폭포를 촬영하려 물 속에 들어갔다가 급류에 휩쓸려 실종됐다.NDTV 등에 따르면 인도 동부 오디샤주의 유튜버 사가르 쿤두(22)씨는 지난 23일 인근 유명 관광지인 두두마 폭포에서 영상을 촬영하다가 급류에 휩쓸려 실종됐다.그는 자신의 유튜브 채널에 올릴 콘텐츠를 위해 드론으로 영상을 촬영 중이었다.당시 함께 있던 일행들이 “폭포 수위가 너무 높다”고 거듭 우려했으나 쿤두씨는 폭포 속 바위 위에 올라 촬영을 강행했다.그러나 곧 물이 불어났고, 쿤두씨는 바위에 고립됐다. 쉽사리 폭포 밖으로 나오지 못하다가 결국 그는 급류에 휩쓸려 떠내려갔다.쿤두씨가 급류에 휩쓸리는 장면은 소셜미디어(SNS)에 공유되며 충격을 안겼다.현지 경찰은 “인근 댐에서 물이 방류되면서 갑자기 수위가 급상승했다”고 전했다.바위에 고립됐을 당시 쿤두씨는 구조를 요청했고, 일행들이 카메라와 다른 장비들을 동원해 그를 건져 내려 했으나 소용이 없었다.현지 당국은 쿤두씨 가족의 요청으로 수색에 나섰으나 험준한 바위 지형과 계속된 비에 구조 작업에 난항을 겪고 있다. 지난 24일 촬영 장비가 들어 있는 가방만 회수했을 뿐이다.구조 관계자는 “댐 당국에 수문을 닫아달라고 요청했다”면서 “수위가 낮아지면 수색에 탄력이 붙을 것”이라고 전했다.높이 175m의 두두마 폭포는 오디샤 지역에서 가장 큰 규모의 폭포로 인근에서 인기 있는 관광 명소 중 하나다.쿤두는 오디샤의 문화를 소개하는 유튜브 채널을 운영하고 있었다. 그의 유튜브 채널 구독자는 500명 정도인 것으로 알려졌다.인도에서는 영상이나 사진 촬영 중에 인명 사고가 많이 일어나는 것으로 알려져 있다.앞서 미국의 한 로펌이 2014년 3월부터 올해 5월까지 전 세계에서 발생한 셀카 사고(부상·사망)를 조사한 결과 전 세계 셀카 사고의 42.1%를 인도가 차지했다. 인도에서 보고된 셀카 관련 사상자 271명 중 214명은 사망자였다.로펌 연구원들은 인구 밀도가 높은 지역이나 절벽이나 기찻길과 같은 위험한 환경에 쉽게 접근할 수 있는 점이 위험 요인으로 작용했다고 설명했다. SNS 문화도 요인으로 꼽혔다.실제로 지난해 7월 인도의 유명 인플루언서가 마하라슈트라주 쿰브 폭포에서 인스타그램에 올릴 사진과 영상을 찍던 중 균형을 잃고 미끄러지면서 300피트(약 91m) 협곡 아래로 추락해 사망하는 사고가 발생했다. 지난 10일에는 인도 카르니타카주에서 한 남성이 야생 코끼리 앞에서 기념 셀카를 찍으려다가 코끼리에 짓밟혀 중상을 입었다.신진호 기자