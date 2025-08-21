메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

말다툼하다 격분해 남편 살해…SNS에 ‘눈물 셀카’ 올린 아내에 ‘경악’

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
조희선 기자
조희선 기자
수정 2025-08-21 06:46
입력 2025-08-21 06:45
이미지 확대
남편을 살해한 혐의로 체포된 베트남 여성 하티라이 하. 소셜미디어(SNS) 캡처
남편을 살해한 혐의로 체포된 베트남 여성 하티라이 하. 소셜미디어(SNS) 캡처


베트남에서 한 여성이 남편을 살해한 후 울고 있는 자기 모습을 찍어 소셜미디어(SNS)에 올린 사실이 알려져 충격을 주고 있다.

지난 18일 VN익스프레스 등 베트남 현지 매체 보도에 따르면 푸토성 경찰은 푸미사에 거주하는 ‘하티라이 하’라는 이름의 23세 여성을 남편(25)을 살해한 혐의로 체포했다.

경찰에 따르면 하씨는 지난 17일 새벽 남편과 술을 마신 후 집으로 돌아온 뒤 말다툼을 벌이다가 남편에게 흉기를 휘둘렀다.

흉기에 왼쪽 옆구리를 찔린 남편은 집에서 뛰쳐나와 마당에 쓰러졌고 병원으로 이송돼 응급 치료를 받았으나 결국 사망했다.

당시 집에는 시부모 등 다른 가족들도 있었지만 하씨의 범행을 막지 못한 것으로 전해졌다.

하씨가 범행 직후 울고 있는 자기 모습을 사진으로 찍어 SNS에 올린 사실이 밝혀지면서 현지에서 논란이 됐다. 또 하씨가 흉기를 든 채 남편을 쫓는 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상이 SNS를 통해 확산하면서 충격을 안겼다.

이웃 주민들은 “지난 몇 년 동안 갈등이나 불화가 있었는지는 모르겠지만 최근 다투는 모습을 본 적은 없다”고 전했다.

하씨 부부는 결혼한 지 5년 정도 됐으며, 슬하에 5살 아들이 있는 것으로 알려졌다.



현지 경찰은 정확한 사건 경위와 범행 동기 등을 조사하고 있다.

조희선 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기