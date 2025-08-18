“악취 너무 심해” 드럼통 열어보니 남성 시신, 부인·자녀들은 어디로… 인도 경찰 수사

이미지 확대 17일(현지시간) 인도 북서부 라자스탄주 알와르에 있는 임대주택 1층 드럼통 안에서 세입자 남성의 시신이 발견돼 현지 경찰이 수사에 나섰다. 사진은 경찰관이 악취가 나는 드럼통을 열기 위해 그 위의 천을 치우는 모습. NDTV 홈페이지 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인도의 한 임대주택에서 남성 시신이 들어 있는 드럼통이 발견된 가운데 부인과 세 자녀의 행방은 묘연해 현지 경찰이 수사에 나섰다.17일(현지시간) NDTV에 따르면 이날 인도 북서부 라자스탄주(州) 알와르에 있는 임대주택 1층에 있던 드럼통 안에서 세입자 남성의 시신이 발견됐다고 현지 경찰이 밝혔다.집주인인 노부인이 공사 때문에 이곳에 들렀다가 심한 악취를 맡고 경찰을 부르면서 사건은 알려졌다.신고를 받고 온 경찰관이 드럼통 위에 올려져 있던 돌과 천을 치우고 뚜껑을 열자 젊은 남성이 숨진 채 들어 있었다.남성의 신원은 한 달 반 전부터 이 집에 살고 있던 세입자 한스라즈로 파악됐다. 인도 북부 우타르프라데시주 출신인 남성은 인근 벽돌 공장에서 일했는데 아내와 세 자녀와 함께 살고 있었다.경찰에 따르면 가족들의 행방은 파악되지 않았으며 남성이 살해당한 이유도 아직 밝혀지지 않았다. 경찰은 남성의 가족들과 연락을 시도하고 있다.인도에서는 지난 6월에도 드럼통 살인 사건이 벌어졌다. 라자스탄주 북쪽 펀자브주 루디아나의 한 공터에서 젊은 남성 시신이 담긴 파란색 드럼통이 발견됐다.현지 경찰은 시신 발견 이틀 만에 일가족 5명과 공범 1명 등 6명을 체포했다.사건의 전말은 이랬다. 지난 6월 23일 저녁 피해자인 마노즈 하우드하리는 친구인 니라즈 쿠마르(23)의 집에 놀러 가 함께 술을 마시던 중 말다툼을 벌이게 됐다. 싸움은 격화했고 니라즈와 또 다른 친구 시두 쿠마르(20)가 피해자를 폭행, 치명상을 입혔다.이들은 결국 목숨을 잃은 피해자의 시신을 방안에 보관하다가 이튿날 드럼통 안에 넣어 은폐했고, e-릭샤(전동삼륜차)를 불러 드럼통을 쓰레기장에 버려달라고 했다. 니라즈의 가족인 그의 부모와 미성년 동생 2명도 이 사실을 알고도 공모한 것으로 드러났다.이정수 기자