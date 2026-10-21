미 국방부 전현직 당국자들 “트럼프 선거개입 대비하라”

“합법·불법 동원해 무효 만들 수도”
주 정부에 선거 허점 등 보완 권고
워싱턴포스트(WP)는 20일(현지시간) 이들 전현직 당국자 그룹이 지난 수개월간 10개 주의 주지사와 선거관리 관계자, 상·하원 의원들과 접촉했다고 보도했다. 이들은 트럼프 행정부가 연방정부 권한을 동원해 선거 결과에 영향을 미칠 수 있는 시나리오를 제시하고 이에 대한 대비책을 권고하고 있는 것으로 파악됐다.
구체적으로 트럼프 행정부가 합법 또는 불법적 방식을 모두 사용해 선거에 개입할 수 있다며 투표소에 군대나 이민자 단속 요원을 배치하거나 유권자 신상 사기 혐의로 선거 결과를 무효로 할 수 있다고 지적했다. 이에따라 주정부에는 연방정부가 악용할 수 있는 선거 절차상 허점을 보완하도록 권고하고 있다.
이들 전현직 당국자는 이같은 활동이 트럼프 행정부가 중간선거 승리를 위해 선거의 공정성을 훼손하고 민주주의를 위협할 수 있다는 우려에서 비롯된 것이라고 WP에 설명했다.
백악관은 해당 보도를 부인하며 트럼프 행정부가 주정부가 관할하는 선거 절차에 개입할 수 있다는 일각의 우려를 일축했다. 로렌 비스 백악관 공보 담당은 성명에서 “트럼프 행정부는 선거 범죄 기소, 선거 인프라 보안 강화, 사기와 강압으로부터 취약한 유권자 보호 등 우리 선거를 보호하기 위한 단호한 조치를 취하고 있다”고 밝혔다.
윤창수 전문기자
세줄 요약
- 전현직 국방부 당국자들, 중간선거 개입 우려 전달
- 10개 주 접촉해 선거 절차 허점 보완책 권고
- 백악관, 선거 보호 조치 강조하며 보도 부인
2026-10-22 12면
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