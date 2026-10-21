“깨어나보니 2명이” 美 남학생 사교클럽 또 성폭행 의혹 ‘진실공방’

세줄 요약 애리조나대 사교클럽 성폭행 의혹, 경찰 수사 착수

신고자, 클럽 건물서 남성 2명에게 당했다고 주장

병원 검사·통화 녹음·CCTV 확보로 진실공방 확산

이미지 확대 미국 애리조나대학교 전경. 위키피디아

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미국 코넬대 남학생 사교클럽에서 벌어진 집단 성폭행 논란이 이어지는 가운데 다른 대학에서도 남학생 사교클럽이 연루된 성폭행 신고가 접수됐다.애리조나 데일리 스타는 최근 법원 수색영장 문서를 입수해 지난 8월 애리조나대학교에서 남학생 사교클럽 회원이 연루된 성폭행 신고와 관련해 경찰이 수사 중이라고 보도했다.영장 문서에 따르면 사건은 지난 8월 25일에서 26일 사이에 일어났다.여학생 사교클럽 회원인 신고자 A씨는 남학생 사교클럽인 ‘시그마 파이 엡실론’이 사용하는 건물에서 클럽 회원인 남성 2명에게 성폭행당했다고 신고했다.A씨는 이곳 화장실에서 B씨와 합의하에 키스하고 있을 때 누군가 문을 열고 촬영하려 했다고 진술했다. 이후 어두운 방에서 하의가 벗겨진 채로 깨어났다면서 “침대에 등을 대고 누워 있었고, 다리가 침대 밖으로 나와 있었다”고 기억했다.이때 B씨에게 성폭행을 당하고 있었다는 것이 A씨의 주장이다.또 이후 기억나는 순간들의 시간 순서가 뒤죽박죽이라면서도 B씨가 아닌, 신원불명의 남성에게도 성폭행을 당한 순간이 있었다고 진술했다.A씨는 “당시 제발 멈춰달라고 말하며 고개를 저었다고 생각했다”고 진술했다가 이후 “그 부분은 확실하지 않다. 고개를 들려고 했지만 들 수 없었다”고 진술을 번복했다. 다만 “성행위를 (명시적으로) 요구받거나 동의한 기억은 없다”고 진술했다.당시 A씨는 테킬라 소다 1잔, 테킬라 2샷을 마셨고, 테킬라 1컵을 친구들과 나눠 마셨다고 했다.A씨는 목에 멍이 생겨 침을 삼키기 어려울 정도라고 진술했는데, 경찰은 이를 목 졸림 흔적일 수 있다고 기록했다.A씨는 같은 날 경찰에 신고했고, 병원에서 성폭력 관련 검사를 받았다. A씨 주장 일부를 뒷받침하는 검사 결과가 나온 것으로 전해졌다.사건 이틀 뒤인 8월 28일 A씨는 수사관이 지켜보는 가운데 가해자로 지목한 남성과 통화했다. 통화 녹음 사실을 몰랐던 B씨는 “제3의 인물은 없었으며 합의된 관계였다”, “당시 취해서 기억이 흐릿하다”, “A씨와 함께 테킬라 1병을 비웠고, 함께 춤추고 술 마시면서 장난스럽게 몸싸움을 했다”, “다른 사람들이 그 몸싸움 장면을 찍었고, 또 다른 회원이 화장실 키스 장면을 찍었다”고 말했다.B씨가 ‘장난스러운 몸싸움’을 언급한 것은 A씨 목에 난 멍을 설명하는 차원인 것으로 해석된다.그는 해당 영상들을 스냅챗으로 받았고, A씨가 요청하자 영상을 보내줬다.아직 수사가 진행 중이라 기소는 물론 체포된 사람은 없는 것으로 전해졌다. 법원은 당시 건물의 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보하기 위한 수색영장을 발부했다.대학 측과 경찰은 수사가 진행 중이라며 공식적인 언급은 하지 않는 것으로 전해졌다.해당 남학생 사교클럽은 사건 전에 이미 다른 가혹 행위 또는 교칙 위반 등으로 지난 5월까지 벌금과 근신 처분이 내려진 상황이었다.대학 측은 이달 초까지 모든 남학생 사교클럽 활동을 정지시켰다가 일부를 제외하고 조치를 해제한 상태다. 이번 성폭행 의혹에 연루된 클럽은 근신 처분이 유지됐다.신진호 기자