백악관 대변인, 나흘 만에 경질…허위경력 논란에 트럼프도 ‘손절’

트럼프, 재커라이어에 “재고해보라” 권유

백악관 “해임” 확인…‘역대 최단명’ 기록

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 워싱턴 백악관 남쪽 잔디밭에서 전용 헬기 마린원에 탑승하기 위해 이동하며 기자들과 이야기하고 있다. 옆에서 케이티 재커라이어 백악관 대변인이 지켜보고 있다. AP 연합뉴스

세줄 요약 케이티 재커라이어, 백악관 대변인 나흘 만에 경질

허위 경력 의혹과 첫 브리핑 부실 논란 확산

트럼프, 공개 발언 뒤 백악관 해임 공식 확인

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도널드 트럼프 미국 대통령이 새로 임명한 케이티 재커라이어 백악관 대변인이 업무를 시작한 지 나흘 만인 16일(현지시간) 경질됐다.뉴욕타임스(NYT) 등 미국 언론들은 이날 트럼프 대통령 참모와 백악관 관계자 등을 인용해 재커라이어 대변인이 해임됐다고 보도했다.이러한 소식은 트럼프 대통령이 조기 경질 가능성을 시사한 후 얼마 지나지 않아 나왔다.트럼프 대통령은 이날 조지아주 유세를 위해 백악관을 떠나면서 기자들과 만나 자신이 재커라이어 대변인에게 “원하지 않는다면 이 일을 할 필요는 없다. 다시 생각해 보라”라고 권유했다고 밝혔다. 그러면서 “어쩌면 이 일이 그녀에게 맞지 않을 수도 있다”고 했다.트럼프 대통령은 이 같은 언급이 재커라이어 대변인의 해임을 의미하느냐는 질문에 “아니다. 나는 그녀가 좋은 삶을 살기를 바란다”며 “그녀는 언론으로부터 가혹한 공격을 받아왔다”고 답했다.그러나 트럼프 대통령의 발언 직후 재커라이어 대변인의 해임 사실이 백악관을 통해 공식적으로 확인된 점으로 미뤄 사실상 트럼프 대통령이 해임을 통보한 것으로 보인다.재커라이어 대변인은 지난 9일 백악관 대변인으로 발표돼 12일 업무를 시작했으나, 곧바로 허위 경력 의혹과 자질 논란이 불거졌다.재커라이어 대변인은 TV 등에서 자신을 변호사로 소개하며 활동해 왔지만, 2011년 페퍼다인대 로스쿨을 졸업한 뒤 캘리포니아주 변호사 시험에서 떨어진 것으로 나타났다.또 지난 13일 첫 백악관 브리핑에서 보수 성향 매체 3곳에서만 질문을 받고 10여분 만에 퇴장하는 등 대변인으로서 준비가 제대로 되지 않은 듯한 모습을 보이기도 했다.백악관 대변인은 전임인 캐럴라인 레빗 전 대변인이 둘째 출산 이후 지난 8월 사임하면서 두 달 가까이 공석이었다.네 자녀를 둔 재커라이어 대변인은 트럼프 대통령이 설립한 소셜미디어 트루스소셜의 운영사인 트럼프 미디어 테크놀로지그룹(TMTG)에서 선임 커뮤니케이션 고문으로 활동해 왔다.트럼프 대통령은 자신이 재커라이어 대변인을 발탁했다면서 “처음부터 충성스럽고 뛰어난 지지자였으며, 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)의 열렬한 팬이자 일원”이라고 소개한 바 있다.백악관 대변인이 나흘 만에 물러난 것은 전례를 찾아보기 어렵다. 재커라이어 대변인은 ‘역대 최단명’ 백악관 대변인으로 기록될 것으로 보인다.윤예림 기자