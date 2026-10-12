국제 미국·중남미 [포토] ‘호박 타고’ 레이스 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/USA-amrica/2026/10/12/20261012800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-12 13:47 입력 2026-10-12 13:47 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 호박으로 만든 배 타고 레이스 펼치는 참가자들11일(현지 시간) 미 미네소타주 스틸워터에서 열린 연례 수확 축제 호박 레가타 참가자들이 거대한 호박으로 만든 보트를 타고 경주를 펼치고 있다. 2026.10.12. AP 뉴시스 이미지 확대 거대 호박 내용물 파내 배로 만드는 자원봉사자들11일(현지 시간) 미 미네소타주 스틸워터에서 연례 수확 축제 호박 레가타 경주가 열려 자원봉사자들이 거대한 호박의 내용물을 파내 보트로 만들고 있다. 2026.10.12. AP 뉴시스 이미지 확대 미네소타 호박 축제에 출품한 거대 호박들11일(현지 시간) 미 미네소타주 스틸워터에서 열린 연례 수확 축제에 출품한 거대 호박들이 전시돼 있다. 2026.10.12. AP 뉴시스 이미지 확대 미네소타 호박 축제서 호박씨 줍는 사람들11일(현지 시간) 미 미네소타주 스틸워터에서 열린 연례 수확 축제에서 관람객들이 거대한 호박을 깨뜨리는 행사가 끝난 뒤 호박씨를 줍고 있다. 2026.10.12. AP 뉴시스 11일(현지 시간) 미 미네소타주 스틸워터에서 열린 연례 수확 축제 호박 레가타 참가자들이 거대한 호박으로 만든 보트를 타고 경주를 펼치고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 축제 행사의 주요 특징은? 호박으로 만든 보트 경주 일반 보트 경주