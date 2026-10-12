[포토] ‘호박 타고’ 레이스

1 / 4 이미지 확대 호박으로 만든 배 타고 레이스 펼치는 참가자들 11일(현지 시간) 미 미네소타주 스틸워터에서 열린 연례 수확 축제 호박 레가타 참가자들이 거대한 호박으로 만든 보트를 타고 경주를 펼치고 있다. 2026.10.12. AP 뉴시스

이미지 확대 거대 호박 내용물 파내 배로 만드는 자원봉사자들 11일(현지 시간) 미 미네소타주 스틸워터에서 연례 수확 축제 호박 레가타 경주가 열려 자원봉사자들이 거대한 호박의 내용물을 파내 보트로 만들고 있다. 2026.10.12. AP 뉴시스

이미지 확대 미네소타 호박 축제에 출품한 거대 호박들 11일(현지 시간) 미 미네소타주 스틸워터에서 열린 연례 수확 축제에 출품한 거대 호박들이 전시돼 있다. 2026.10.12. AP 뉴시스

이미지 확대 미네소타 호박 축제서 호박씨 줍는 사람들11일(현지 시간) 미 미네소타주 스틸워터에서 열린 연례 수확 축제에서 관람객들이 거대한 호박을 깨뜨리는 행사가 끝난 뒤 호박씨를 줍고 있다. 2026.10.12. AP 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

11일(현지 시간) 미 미네소타주 스틸워터에서 열린 연례 수확 축제 호박 레가타 참가자들이 거대한 호박으로 만든 보트를 타고 경주를 펼치고 있다.온라인뉴스부