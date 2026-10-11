女의원 “집단성관계는 성폭행이 아니다”…코넬대 사건에 ‘제인 도’ 겨냥 [월드픽]

세줄 요약 코넬대 전 학생, 집단성폭행 피해 소송 제기

메이스 의원, 합의된 집단 성관계 발언 논란

초기 무혐의 뒤 재수사·대학 대응 비판 확산

이미지 확대 미국 공화당 소속의 낸시 메이스 연방 하원의원. 페이스북 캡처

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집단성폭행을 당했다며 소송을 낸 코넬대 전 여학생에 대해 여성 연방 하원의원이 성폭행 피해자가 아니라는 취지로 발언했다.뉴욕 포스트, 인디펜던트 등에 따르면 공화당 소속인 낸시 메이스 하원의원은 지난 8일(현지시간) 엑스(X)에 “누구한테 필요한 말인지는 모르겠지만, 합의된 집단 성관계는 강간이 아니다”라고 적었다.메이스 의원이 이 글의 대상이 무엇인지 구체적으로 밝히진 않았지만, ‘코넬 7’ 사건을 가리킨 것이라는 해석이 나왔다.‘제인 도’(신원 비공개 여성)로만 알려진 코넬대 전 학생은 ‘카이 파이’라는 학내 남학생 사교클럽 회원 7명으로부터 2024년 10월 약물 흡입과 함께 집단성폭행을 당했다며 지난달 16일 민사소송을 제기했다.성폭행 혐의가 처음 제기됐을 때 지방검찰은 가해자로 지목된 7명에 대해 혐의가 없다고 보고 기소하지 않았다.코넬대는 자체 조사 결과 2명을 퇴학시켰으나 나머지 학생들에게는 정학이나 반성문 등 가벼운 조치를 내렸다. 해당 사교클럽은 문을 닫았다.그러나 최근 ‘제인 도’의 경찰 조사 녹취록 등 추가 자료가 공개되면서 초기 수사에 대한 비판이 확산했다.뉴욕주는 최근 주 검찰총장을 특별검사로 임명해 사건 재수사를 지시했다.논란의 지점은 사건이 벌어진 지 이틀 뒤 피해자와 그를 초대했던 남성과 주고받은 스냅챗 메시지 내용이다. 당시 남성이 사과하자 피해자는 ‘그날 벌어진 성적 행위 중 불법적인 건 없었고 함께 있어서 좋았다. 다음에는 다른 남자들이나 케타민은 빼고 다시 어울리자’라는 취지로 답변했다.이후 약 2주 뒤 피해자는 ‘그날 일의 90%는 합의되지 않은 것’이라고 밝혔고 며칠 뒤 경찰을 찾았다.ABC 방송이 입수한 6쪽짜리 진술서에는 ‘일부 행위엔 동의했지만, 사교클럽 회원이 제안한 4인 성관계 등은 거듭해서 거부했다’는 내용이 있었다.뉴욕타임스(NYT)가 입수해 보도한 대학 내부 조사 자료에는 사건 후 3주간 피해자가 수치심과 씨름했고, 성폭행이었는지에 대한 입장이 점차 바뀌어 갔다는 내용이 담겨 있었다. 피해자 측 변호인은 이를 ‘교과서적인 트라우마 반응’이라고 규정했다. 피해자의 룸메이트도 ‘피해자가 처음엔 강간이나 성폭행이라는 단어를 쓰지 않았지만, 시간이 흐를수록 나쁜 일을 당했음을 깨달아 갔다’고 진술했다.한편 메이스 의원은 스스로 집단성폭행 피해자라며 전 약혼자와 그 지인들을 폭로한 당사자이기도 하다. 그는 지난해 하원 본회의장 연설에서 전 약혼자와 남성 여러 명이 2022년 자신에게 약물을 먹이고 성폭행했다고 주장했다. 이때 메이스 의원은 가해자라고 지목한 이들을 향해 “당신들은 지옥행 편도 티켓을 끊었다”라고 말했다. 전 약혼자는 메이스가 허위 주장을 했다며 소송을 제기했다.지난해에는 제프리 엡스타인 사건 생존자들과의 면담 도중 눈물을 흘리며 황급히 자리를 뜨기도 했다. 이후 그는 공황발작을 겪었다며 “아직 2년도 채 되지 않은 (성범죄) 생존자로서 그들의 이야기를 듣는 것이 매우 힘들었다. 완전한 공황발작, 식은땀, 과호흡, 떨림. 숨을 쉴 수가 없다”라고 소셜미디어(SNS)에서 밝혔다.신진호 기자