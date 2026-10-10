트럼프 “푸틴과 방금 통화, 러 경유 480만t 푼다…기름값 급격히 떨어질 것”

세줄 요약 트럼프, 푸틴과 통화 뒤 경유 480만t 공급 합의 발표

미 재무부, 러시아산 경유 수입 허용 임시 면허 발급

고유가 진정과 중간선거 대응용 제재 완화 해석

이미지 확대 도널드 트럼프(왼쪽) 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 2026.10.9 AP·타스 연합뉴스

이미지 확대 9일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 이스트룸에서 열린 ‘콜럼버스 데이’ 행사에서 도널드 트럼프 대통령이 국가가 연주되는 동안 경례하고 있다. 2026.10.9 EPA 연합뉴스

이미지 확대 9일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 이스트룸에서 열린 ‘콜럼버스 데이’ 행사에서 도널드 트럼프 대통령이 연설하고 있다. 2026.10.9 UPI 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아산 경유를 미국과 세계 시장에 대규모로 공급하기로 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 합의했다고 9일(현지시간) 밝혔다.트럼프 행정부는 이를 위해 러시아산 경유의 미국 수입을 허용하는 등 한시적인 대러 제재 완화 조치를 발표했다.트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “방금 푸틴 대통령과 매우 성공적인 협의를 마쳤다”며 “러시아가 미국 및 세계 시장에 즉시 30만t 이상의 경유 연료를 공급하고 11월 중 추가 50만t을, 그 직후엔 100만t을 공급하기로 합의했다”고 말했다.이어 “러시아는 이후 자국 경유 정제시설 상태를 고려해 단기간 내에 300만t의 경유 연료를 추가로 공급할 것”이라고 했다.트럼프 대통령이 밝힌 러시아 경유 공급 물량은 총 480만t에 달한다.그러면서 미국의 호르무즈 해협 통제와 러시아산 에너지 공급으로 전 세계 경유 가격이 빠르게 하락할 것이라고 주장했다.트럼프 대통령은 “미국인들, 특히 우리의 위대한 농부·목장주·트럭기사들을 위한 가격 인하는 나의 최우선 과제”라며 “이것은 매우 중대하고 중요한 발표”라고 강조했다.미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이날 러시아산 경유의 세계 시장 공급을 허용하는 임시 일반면허를 발급한다고 발표했다.러시아산 경유의 판매와 인도, 하역, 미국으로의 수입을 포함한 수입 거래는 내년 4월 7일 오전 0시 1분(미 동부시간)까지 허용된다. 미국은 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 러시아산 에너지 수입을 금지하는 등 제재를 가해 왔다.한시적인 대러 제재 완화는 다음달 중간선거를 앞두고 고유가에 따른 민심 악화를 수습하기 위한 에너지 가격 안정 차원으로 풀이된다.미국 내 경유 가격은 이란전 시작 전보다 70%가량 급등했고, 이로 인해 트럼프 행정부를 향한 불만도 높아지고 있다.이정수 기자