비행기서 여성이 옷 벗고 음란행위, 신음 들은 앞자리 승객이 신고… “술 취해 기억 안 나” [월드픽]

세줄 요약 기내 음란행위 목격, 승객 신고로 발각

승무원 제지 뒤 착륙 후 경찰 인계

여성, 음주 상태·기억 없음 진술

이미지 확대 아메리칸항공 자료사진. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 언스플래쉬

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미국 볼티모어에서 마이애미로 운항하던 아메리칸항공 기내에서 한 여성이 하의를 벗은 채 음란행위를 했다가 현지 경찰 조사를 받는 일이 일어난 가운데 당시 상황이 담긴 충격적인 영상이 전해졌다.지난 6일(현지시간) 미국 매체 TMZ는 비행기 탑승 전 술을 마시고 취한 상태였던 것으로 알려진 케이티 인저(46)가 기내 자신의 좌석에서 음란행위를 하는 듯한 7초짜리 영상을 공개했다.해당 영상에서 하의를 입지 않은 상태인 이 여성은 몸을 쭉 뻗어 창가 쪽으로 발을 댄 채 다리 사이를 문지르는 듯한 모습이 보인다고 매체는 설명했다. 영상은 여성의 뒷줄 복도 건너편 좌석에 앉은 승객이 촬영한 것으로 전해졌다.소동은 지난달 11일 메릴랜드주 볼티모어-워싱턴 국제공항을 출발해 플로리다주 마이애미 국제공항으로 향하던 아메리칸항공 1779편에서 발생했다.당시 여성의 앞좌석에 아내와 함께 앉아 있던 남성은 크고 이상한 신음을 듣고 뒤를 돌아봤다가 여성의 행위를 목격했고, 승무원에게 이 사실을 알렸다.승무원은 여성에게 행위를 멈추고 옷을 다시 입으라고 지시했고, 여성은 이를 따랐다. 그는 남은 비행시간 동안 잠이 든 것으로 알려졌다.비행기가 마이애미 공항에 착륙한 뒤 대기 중이던 플로리다 경찰이 와 여성을 데려갔다. 출동한 경찰관들은 여성의 눈이 충혈돼 있었고 강한 알코올 냄새를 풍기고 있었다고 기록했다.여성은 경찰에 “술에 취해 잠들었기 때문에 무슨 일이 있었는지 기억나지 않는다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.이 사건은 운항 중인 항공기 내부에서 발생해 관할권 문제로 미 연방수사국(FBI)에 이송돼 수사가 진행 중이다. 다만 현재까지 여성이 체포되거나 기소되지는 않았다.이정수 기자