[속보] 트럼프 “한국, 알래스카 투자 합의않으면 두배로 청구하겠다”

세줄 요약 한국의 알래스카 LNG 투자 미확정에 압박

합의 없으면 더 많이 청구하겠다고 경고

관세 등 다른 부담 확대 가능성 시사

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. EPA 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 한국이 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업 투자를 원하지 않는다면 한국에 더 많은 비용을 부과하겠다고 노골적으로 압박했다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들과 만나 ‘한국은 알래스카 사업 투자를 확정하지 않았다’는 질문에 “내가 성급하게 발표한 것은 아니다”라고 밝혔다.트럼프 대통령은 이어 “그들은 그 자리에 있었고 대표자들도 있었다”며 “그들이 원하지 않는다면 나로서는 괜찮다”고 말했다.그러면서 “그렇다면 나는 그들에게 더 많이 청구하면 된다”(I‘ll just charge them more)고 했다.트럼프 대통령은 해당 질문을 한 취재진에 “그들이 합의를 하지 않았다고 하느냐”고 되물으며 “곧 합의하지 않는다면 (청구금을) 두 배로 올릴 것이라고 전하라”고 말했다.트럼프 대통령이 구체적으로 무엇을 청구하겠다는 것인지 언급하지 않았으나, 한국이 알래스카 LNG 사업에 나서지 않을 경우 관세 등 다른 분야에서 부담을 높일 가능성을 시사한 것으로 보인다.앞서 트럼프 대통령은 한국 정부가 500억 달러 규모의 알래스카 LNG 사업에 투자한다고 일방적으로 발표했다. 우리 정부는 알래스카 LNG 사업이 검토 단계일 뿐 참여를 확정한 적이 없다는 입장이다.알래스카 LNG 사업은 알래스카 최북단에서 생산한 천연가스를 약 1300㎞ 길이의 파이프라인을 통해 남부 지역까지 운송한 뒤 액화해 아시아로 수출하는 초대형 프로젝트다. 사업비는 약 445억~545억 달러(약 60조~74조원)로 추산된다.윤예림 기자