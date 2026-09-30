“이란 무기 조달 딱 걸렸다”…미 재무부, 중·러 겨냥 13곳 전격 제재 [밀리터리노트]

세줄 요약 미국, 이란 무기 조달 지원망 13곳 제재

중국·러시아·홍콩·파키스탄 개인·기관 포함

공급망 차단과 국제 고립 압박 강화

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령은 10일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 “이란 정부가 여러 차례 공언해온 위협대로 현직 미국 대통령, 즉 나를 암살하거나 암살을 시도할 경우 1천기의 미사일이 이미 이란을 겨냥해 장전돼 있으며 수천기가 즉시 뒤따를 것”이라고 밝혔다. 사진은 인공지능 도구로 생성한 자료. 2026.7.11 서울신문

이미지 확대 19일(현지시간) 로이터통신은 복수의 유럽 정보기관 소식통을 인용해 러시아 병력 약 200명이 지난해 11~12월 베이징과 난징, 스자좡, 정저우, 쓰촨성 이빈 등 중국 내 군사시설에서 드론·대드론·전자전·육군 항공·기갑 보병 훈련을 받았다고 보도했다. 사진은 관련 내용에 기반해 인공지능(AI) 도구로 생성한 자료사진. 2026.5.20 서울신문

이미지 확대 지난 1일 키르기스스탄 수도 비슈케크에서 열린 2026년 상하이협력기구(CO) 정상회의에서 시진핑(오른쪽) 중국 국가주석이 마수드 페제시키안 이란 대통령과 인사하고 있다. 엑스 캡처

이미지 확대 트럼프 미국 대통령과 하메네이 이란 지도자의 대결 이미지. 사진은 인공지능 도구로 생성한 자료. 2026.7. 20. 서울신문

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미국 정부가 이란의 무기 조달을 측면 지원한 중국과 러시아 등의 주요 개인과 기관을 상대로 신규 제재를 단행했다. 이란의 무기 공급망을 차단해 국제적 고립을 한층 강화하겠다는 의도로 풀이된다.29일(현지시간) 로이터통신 등 외신에 따르면 미국 재무부는 이날 이란의 무기 및 부품 조달을 지원한 혐의로 러시아·중국·홍콩·파키스탄 소재 개인 및 기관 13곳을 제재 대상으로 지정했다고 밝혔다.스콧 베선트 미국 재무장관은 성명을 통해 “이란 정권에 대한 어떠한 지원도 용납하지 않을 것”이라며 “이란을 지원하는 세력을 지속적으로 식별하고 국제사회에서 고립시키는 조치를 이어가겠다”고 강조했다.이번 제재 명단에는 중국 베이징에 위치한 이란 국방·군수부(MODAFL) 대표인 세예드 아슈가르 알리자데 타바타바이를 비롯해 이란 IT 기업 카보시컴, 카보시컴에 전자 부품을 공급한 홍콩 EC 모조 테크놀로지 및 관련 인물 등이 포함됐다. 러시아 정부에 무기를 운송해 온 해운사와 이란 공군 제휴 항공사인 사하 항공 등도 제재 대상에 올랐다.다만 이번 제재의 실효성에 대해 회의적인 시각도 존재한다. 컨설팅 업체 옵시디언 리스크 어드바이저스의 브렛 에릭슨은 “이번 신규 제재 발표가 호르무즈 해협 내 이란의 미사일과 드론 운용 능력을 저지하는 데는 거의 도움이 되지 않을 것”이라고 분석했다.문경근 기자