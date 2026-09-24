[속보] 시진핑, 백악관 도착… 트럼프·멜라니아 반갑게 맞아

세줄 요약
- 11년 만의 시진핑 미국 국빈 방문
- 백악관 도착 뒤 트럼프 부부 환영
- 환영식·정상회담·국빈 만찬 예정
11년 만에 미국을 국빈 방문한 시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 위해 24일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에 도착했다.
시 주석과 부인 펑리위안 여사가 탑승한 승용차가 백악관 남쪽 현관에 도착하자 트럼프 대통령과 부인 멜라니아 여사가 반갑게 맞이했다.
두 정상 부부는 곧바로 환영식에 참석하며, 트럼프 대통령과 시 주석이 짧은 연설을 할 예정이다.
이어 양국 정상회담에 이어 확대회담을 진행한다.
저녁에는 백악관에서 시 주석 부부를 위한 국빈 만찬이 거행된다.
이정수 기자
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