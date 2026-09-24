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[속보] 시진핑, 백악관 도착… 트럼프·멜라니아 반갑게 맞아

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이정수 기자
이정수 기자
수정 2026-09-24 23:21
입력 2026-09-24 23:21
세줄 요약
  • 11년 만의 시진핑 미국 국빈 방문
  • 백악관 도착 뒤 트럼프 부부 환영
  • 환영식·정상회담·국빈 만찬 예정
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도널드 트럼프 미국 대통령과 부인 멜라니아 여사가 24일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 남쪽 현관에서 시진핑 중국 국가주석과 부인 펑리위안 여사를 맞이하고 있다. 2026.9.24 AP 연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령과 부인 멜라니아 여사가 24일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 남쪽 현관에서 시진핑 중국 국가주석과 부인 펑리위안 여사를 맞이하고 있다. 2026.9.24 AP 연합뉴스


11년 만에 미국을 국빈 방문한 시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 위해 24일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에 도착했다.

시 주석과 부인 펑리위안 여사가 탑승한 승용차가 백악관 남쪽 현관에 도착하자 트럼프 대통령과 부인 멜라니아 여사가 반갑게 맞이했다.

두 정상 부부는 곧바로 환영식에 참석하며, 트럼프 대통령과 시 주석이 짧은 연설을 할 예정이다.

이어 양국 정상회담에 이어 확대회담을 진행한다.

저녁에는 백악관에서 시 주석 부부를 위한 국빈 만찬이 거행된다.

이정수 기자
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