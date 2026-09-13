“3년 전부터 지속적 경고”… CIA, 9·11 기밀자료 공개

“폭탄 실은 비행기 날려 보낼 수도”

테러범에 1인당 1000만弗 현상금

2026-09-14 14면

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미국 중앙정보국(CIA)이 9·11 테러 참사 25주년을 맞아 테러를 저지른 알카에다 및 수장이던 오사마 빈라덴과 관련한 정부 기밀자료를 대거 공개했다. CIA는 참사 발생 3년여 전부터 알카에다의 미 본토 공격 가능성을 포착했던 것으로 나타났다.존 랫클리프 CIA 국장은 11일(현지시간) 엑스에 “9·11 테러로 희생된 분들과 이후 테러와의 전쟁에서 목숨을 바친 CIA 요원들을 기리기 위해 71건의 대통령 일일 브리핑 자료 공개를 승인했다”고 밝혔다. 해당 문서들은 미국 정보기관들이 대통령을 위해 작성한 극비 자료다.주요 외신들이 이번에 공개된 자료를 분석한 결과를 보면 1998년 7월 보고서에는 ‘빈라덴이 미국에서 공격을 수행하는 것을 최우선으로 삼고 있다’ ‘그가 화학·생물학 무기를 이용한 공격에 관심을 보이고 있다’는 내용이 담겼다. 같은 해 9월 보고서에는 ‘빈라덴이 워싱턴DC에서 미 본토를 공격하는 옵션을 선호하고 있다’고 언급하면서 ‘알카에다가 폭탄을 실은 비행기를 미국 도시에 날려 보낼 수 있다’는 내용도 있었다.9·11 테러 당시 백악관 국가안보보좌관을 지낸 콘돌리자 라이스 전 국무장관은 이날 미 국방부 청사에서 열린 추모식 연설에서 “그날 책임자였던 우리들은 테러를 막을 수 있을 만큼 제때 위험의 본질을 보지 못했다”고 말했다. 미 국무부는 알카에다 고위 지도자 8명에 대해 1인당 최대 1000만 달러(약 134억원) 현상금을 내건다고 공지했다.워싱턴 임주형 특파원