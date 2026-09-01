뉴욕 한복판 2명 찌른 40대女, 경찰에 사살돼… 피해자 1명 끝내 사망

세줄 요약 타임스스퀘어 흉기 난동, 행인 2명 피습

68세 남성 사망, 32세 여성은 병원 이송

경찰 테이저건·총격으로 여성 현장 사살

이미지 확대 행인 2명에게 흉기를 휘둘러 1명을 숨지게 한 40대 여성이 경찰에 사살된 미국 뉴욕 타임스스퀘어 현장 주변에 31일(현지시간) 폴리스라인(경찰통제선) 뒤로 사람들이 모여 있다. 2026.8.31 로이터 연합뉴스

이미지 확대 행인 2명에게 흉기를 휘둘러 1명을 숨지게 한 40대 여성이 경찰에 사살된 미국 뉴욕 타임스스퀘어 현장 주변에 31일(현지시간) 폴리스라인(경찰통제선)이 설치돼 있다. 2026.8.31 신화 연합뉴스

이미지 확대 조란 맘다니 미국 뉴욕시장이 31일(현지시간) 흉기 난동 사건이 발생한 뉴욕 타임스스퀘어에서 기자회견을 하고 있다. 이날 타임스스퀘어에서는 40대 여성이 행인 2명에게 흉기를 휘두른 뒤 경찰에 사살됐다. 2026.8.31 로이터 연합뉴스

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미국 뉴욕 한복판 타임스스퀘어에서 행인 2명을 흉기로 찔러 그중 1명을 숨지게 한 40대 여성이 현지 경찰에 사살됐다고 31일(현지시간) AP통신 등이 전했다.뉴욕 경찰 발표에 따르면 이날 오후 4시 30분쯤 뉴욕 퀸스에 거주하는 49세 여성이 행인 2명을 잇달아 흉기로 찔렀다.여성은 쇼핑백에 칼 두 자루를 소지한 채 지하철에서 타임스스퀘어로 나와 아내와 함께 있던 68세 남성의 복부를 찔렀다.이어 여성은 몇 초 만에 근처에 있던 32세 여성의 복부에도 흉기를 휘둘렀다.여성은 이후 43번가 인근에서 경찰과 대치했다. 경찰은 여성에게 투항할 것을 요구했지만, 여성은 “아무것도 내려놓지 않을 거다. 차라리 너희 둘 다 죽이는 게 낫겠다”고 말했다.경찰관 2명은 여성을 향해 테이저건을 발사했지만 제압에 실패했고, 여성이 흉기를 휘두르면서 접근하자 총격을 가했다. 이를 맞은 여성은 쓰러졌고 응급처치를 받았으나 현장에서 사망했다.피해자 2명은 병원으로 이송됐으나, 여성 피해자는 숨졌다. 남성 피해자는 안정적인 상태로 전해졌다. 피해자들이 주민인지 관광객인지는 알려지지 않았다.경찰은 유족에게 통보할 때까지 피해자들의 신원을 공개하지 않을 것이라고 밝혔다.사건 직후 소셜미디어(SNS)에는 여성이 두 자루의 큰 부엌칼을 든 채 주변을 둘러싼 최소 10명의 경찰관을 위협하는 모습이 영상으로 확산해 충격을 더했다.이 여성은 정신건강 문제 관련 기록이 경찰에 남아 있는 것으로 파악됐다.조란 맘다니 뉴욕시장은 “오늘 발생한 사건으로 인해 유가족들의 삶은 산산조각 났음을 알고 있다”며 “앞으로 며칠, 몇 주가 지나도 피해자들을 마음속에 간직하겠다”고 말했다.그는 이어 경찰관들의 활약을 칭찬하면서 “그들의 행동이 없었다면 더 많은 사람들이 다치거나 목숨을 잃었을 것”이라고 덧붙였다.타임스스퀘어에서 살인사건이 발생한 것은 올해 들어 두 번째다. 지난 5월 한 남성이 흉기에 찔려 숨진 바 있다.이정수 기자