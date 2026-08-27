미국 비자 신청자 면접 일단 멈췄다

미 국무부 “면접 일정 일괄 조정”

심사 강화·재개 시점 등 확인 안 돼

세줄 요약 전 세계 비자 면접 일시 중단 조치

심사 강화 교육 명분, 재개 시점 미정

한국 유학·취업·여행 준비자 불편 우려

2026-08-27 12면

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도널드 트럼프 미국 행정부가 전 세계 미국 비자 신청자들을 대상으로 비자 면접을 일시 중단했다.25일(현지시간) 로이터통신에 따르면 미 국무부는 이날 “전 세계 모든 미국 대사관과 영사관에서 비자 심사 강화 교육을 시작함에 따라 비자 면접 관련 일정을 일괄 조정한다”고 밝혔다.국무부는 “이번 교육은 영사 담당자가 미국의 공공복지 혜택에 의존할 가능성이 있다고 판단되는 신청자들을 걸러내고, 비자 신청자들을 보다 포괄적이고 일관되게 심사하도록 하는 데 목적이 있다”고 설명했다. 비자 심사가 향후 어떻게 강화되는지, 면접 일정이 언제 재개되는지 등은 알려지지 않았다.앞서 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 미국 대사관과 영사관에서 비자 신청자들의 면접 일정이 잇따라 변경되고 있다고 보도한 바 있다. 신청자들은 새로운 면접 날짜가 추후 통보될 것이라는 안내만 받은 것으로 알려졌다. 미국 유학이나 취업, 여행 등을 위해 비자 면접을 준비하던 한국 국민의 불편도 이어질 것으로 보인다.트럼프 행정부는 불법 이민자 단속 등 강경 이민 정책을 핵심 정책으로 추진해 왔으며, 이번 조치 역시 같은 성격으로 풀이된다.AP통신 등은 전날 보도에서 미 행정부가 자국 입국 후 망명을 신청했거나 신청을 준비 중인 외국인 최대 20만명의 비자를 일괄 취소할 예정이라고도 보도했다. 매체는 향후 몇 주 내 이 같은 조치가 시행될 수 있다며 이는 미국 역사상 단일 비자 취소 건으로는 최대 규모가 될 것이라고 전했다. 트럼프 2기 집권 이후 취소된 비자는 17만 5000건으로 추산된다.워싱턴 임주형 특파원