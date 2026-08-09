“수년 걸리는 개발? 절대 못 기다린다”…美 국방부, 3주 내 무기 공장 쥐어짜기 나섰다 [밀리터리노트]

한 달 만에 3000발 쏟아붓고 텅 빈 무기고… ‘전쟁 공룡’ 미국의 딜레마

“더 이상 못 기다린다”… 美 국방부, 방산기업에 던진 최후통첩

백악관으로 대기업 임원들 불러 모은 美 정부… 무기 공급망 재정비 총력전

이미지 확대 이란 전쟁 여파로 미사일 등 핵심 전력 재고가 급격히 소진되자, 미국 국방부가 자국 방산업계를 향해 고강도 생산 확대 압박에 나섰다. 사진은 미군 내 토마호크, 패트리엇 미사일 재고 부족을 상상한 AI 응용 이미지. 2026. 8. 9. 서울신문

이미지 확대 미국 이지스구축함 스테뎀함(USS Stethem)에서 발사되고 있는 전술 토마호크 순항 미사일. 미 해군 자료

이미지 확대 미국 중부사령부(CENTCOM)는 13일(현지시간) 부셰르와 차바하르, 자스크, 코나락, 아부무사, 반다르아바스 등 이란 남부와 해안 지역을 약 5시간 동안 공습했다고 밝혔다. 타격 대상은 해안 방어체계와 미사일·드론 기지, 해상 전력이었다. 2026.7.14 미 중부사령부 자료

이미지 확대 미국과 이란 전쟁 상황을 브리핑하는 헤그세스 미 국방장관. 로이터 연합뉴스

세줄 요약 이란전 여파로 핵심 미사일 재고 급감

미 국방부, 방산업계에 3주 내 계획 요구

백악관·의회까지 동원한 생산 확대 압박

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이란 전쟁 여파로 토마호크 미사일 등 핵심 전력 재고가 급격히 소진되자 미국 국방부가 자국 방산업계를 향해 고강도 생산 확대 압박에 나섰다.8일(현지사간) 워싱턴포스트(WP) 등 외신에 따르면 미 국방부는 이란 전쟁 개전 첫 달 동안만 토마호크 순항미사일 850발 이상, 패트리엇 및 사드(THAAD) 요격미사일 1000발 이상을 발사했다. 여기에 전쟁 초기 수 주 동안 사용된 에이태큼스(ATACMS) 미사일도 1300발을 넘어선 것으로 나타났다.단 한 달 만에 3000발에 달하는 핵심 미사일 재고가 바닥을 드러내자 미 국방부는 미군 전력 공백을 막기 위해 방산업계의 생산 설비를 긴급 가동하고 나섰다.스티븐 파인버그 미 국방부 부장관은 지난 5일 주요 방산기업들에 서한을 보내 “핵심 전력의 납품 증대 및 속도 향상, 생산 능력 확대를 추진하기 위한 계획을 21일(3주) 이내에 제출하라”고 지시했다.파인버그 부장관은 수년이 걸리는 개발 주기는 더 이상 용납할 수 없다며 사업 일정의 획기적 단축과 구체적인 자본 투자·시설 확장 방안을 즉각 제시할 것을 강하게 주문했다.미 국방부는 최근 공급 확대를 위해 대형 방산업체 및 스타트업과 협정을 맺었으나, 최종 계약 및 예산 집행을 위해서는 의회의 승인이 필수적이다.이에 따라 지난달 말 수지 와일스 백악관 비서실장과 피트 헤그세스 국방부 장관 등 미 정부 고위 당국자들은 방산업계 임원들을 백악관으로 초청해, 국방 지출 예산안 증액을 위해 의원들을 상대로 직접 로비에 나서 달라고 요청한 것으로 알려졌다.숀 파넬 국방부 수석 대변인은 관련 사실을 인정하며 “해당 방안은 의회에 제출될 2028 회계연도 예산안에 반영될 것”이라고 밝혔다. 이로써 미 국방부의 방산 생산망 ‘쥐어짜기’와 전력 재정비 작업이 한층 본격화될 전망이다.문경근 기자