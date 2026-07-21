미 국방부, 이란전쟁 사상자 은폐 의혹

NYT “공습 사실·피해 규모 숨겨”

美국방 “온라인에 투명하게 공개”

공습 맞서던 이란은 전면전 선언

이미지 확대 이란 혁명수비대(IRGC)는 요르단 아카바 공항에 있던 미군의 주요 항공전력을 탄도미사일로 타격했다고 20일(현지시간) 주장했다. 사진은 전날 혁수대가 “요르단 주둔 미군 전투기 격납고 파괴 현장 위성 사진”이라며 공개한 자료. 2026.7.19 이란 혁수대

세줄 요약 요르단 미군기지 공습 피해 은폐 의혹 제기

부상자 집계 누락과 브리핑 중단 논란 확산

트럼프, 이란에 강경 대응과 추가 공습 지시

2026-07-22 10면

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미국 국방부가 이란과의 전쟁 과정에서 발생한 미군 사상자 규모를 의도적으로 축소·은폐하려 했다는 의혹이 제기됐다.뉴욕타임스(NYT)는 20일(현지시간) 국방부 내부 소식통을 인용해 이란의 요르단 미군 기지 추가 공습 전말을 보도했다. 보도에 따르면 지난 18일 미군이 사용하는 요르단 무와파크 살티 공군 기지가 미사일과 드론 공격을 받아 미군 장병 3명이 사망하기 전 세 차례나 추가 공격이 더 있었다.NYT는 이 연쇄 공습 과정에서 미군 수십명이 다치고 군 핵심 자산인 전투 헬기 등이 파손됐으나 국방부가 공습 사실과 피해 규모를 모두 숨겼다고 전했다.숀 파넬 국방부 대변인은 이러한 의혹을 두고 “(요르단에서만) 3명의 장병이 전사한 엄중한 상황에서 국민 불안을 조장하려는 날조”라며 격앙된 반응을 보였다. 아울러 사상자 통계는 온라인에 투명하고 정기적으로 공개된다고 해명했다.CBS는 2월 말 전쟁 발발 이후 국방부 방위재해분석시스템에 등록된 미군 부상자는 총 413명이지만, 요르단 피격 관련 부상자 100여명은 이 명단에서 제외됐다고 보도했다.NYT는 이란 전쟁이 5개월째 접어들었음에도 미 국방부가 무기 비축량과 이란의 미사일 전력 규모 등에 대해 핵심 정보를 전혀 제공하지 않고 있다고 꼬집었다. 실제로 국방부는 전쟁 초기만 해도 수차례 기자회견을 열어 구체적인 전황을 브리핑했으나, 5월 초 이후에는 브리핑을 완전히 중단한 상태다.한편 트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 “이란이 미군을 한 명 죽일 때마다 몇 배의 대가를 치르게 하겠다”라며, 피트 헤그세스 국방장관과 댄 케인 합참의장 등 군 지휘관에 이 같은 지시를 내렸다고 밝혔다. 미 중부사령부도 엑스를 통해 “미 동부 시간으로 이날 오후 4시 최고사령관 지시에 따라 이란을 향해 새 공습을 시작했다”고 발표했다. 이란의 상선 공격을 무력화하기 위한 미군의 야간 공습은 이날로 열흘째를 맞았다.공습에 맞서 이란은 전면전을 선언했다. 마수드 페제시키안 이란 대통령은 이날 테헤란에서 열린 사법부 최고회의에서 “지금 이란이 전면전을 벌이고 있는 것은 엄연한 현실”이라며 “이번 전쟁은 단순히 미사일만 오가는 싸움이 아니며, 국가의 이익을 지키기 위해 마지막까지 맞서 싸우겠다”고 강조했다.최재헌 기자