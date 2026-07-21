물에 빠진 사람 구하려다 남녀 5명 숨진 채 발견… 美오하이오 강물의 비극

세줄 요약 수영객 구조 시도 중 성인 5명 사망

사이오토강 급류·평소의 2배 유속 확인

10세 아이 신고, 아동 2명 보호 조치

이미지 확대 지난 19일(현지시간) 미국 오하이오주 파월의 사이오토강에서 물에 빠진 사람을 구하려다 총 5명이 숨지는 사고가 발생했다. 사진은 사고 지점 인근 프레드 L 스털츠교에서 바라본 사이오토강. 2026.7.20 AP 연합뉴스

이미지 확대 지난 19일(현지시간) 미국 오하이오주 파월의 사이오토강에서 물에 빠진 사람을 구하려다 총 5명이 숨지는 사고가 발생했다. 사진은 사고 지점 인근에 보트 여러 대가 정박해 있는 모습. 2026.7.20 AP 연합뉴스

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미국 중서부 오하이오주에서 강물에 빠진 사람을 구하려다 최초 사고자를 포함해 성인 총 5명이 숨지는 안타까운 일이 발생했다.20일(현지시간) AP통신 등에 따르면 오하이오주 델라웨어 카운티 보안관실은 전날 주내 한 강에서 물에 빠진 수영객을 구하려고 여러 명이 물에 들어갔다가 총 5명이 사망하는 사고가 일어났다고 밝혔다.사고는 일요일이던 전날 콜럼버스시 외곽 파월에 있는 사이오토강의 한 지점에서 발생했다.당시 이곳에 모여 있던 한 무리의 사람들 중 한 명이 수영을 하러 강에 들어갔다가 허우적댔고, 이를 보고 구조하려 뛰어든 다른 사람들도 차례로 물살에 휩쓸렸다.인근 댐에 설치된 미국 지질조사국 수위 측정기에는 해당 강물의 수위가 높고 유속이 빨랐던 것으로 기록돼 있었다. 사고 당일 사이오토강의 유속은 평상시의 2배 이상이었다.이날 사고는 한 어린아이가 도로에서 “가족이 강에 있다”며 도움을 요청하면서 뛰어다니는 것을 근처를 지나던 한 운전자가 발견하고 신고하면서 911에 접수됐다.현장에 출동한 구조대는 강물에서 여성 2명을 구조해 병원으로 이송했으나 사망 판정을 받았다.추가 수색을 이어가던 구조대는 이튿날 남성 3명의 시신을 추가로 발견했다.파악된 사망자들 중에는 부부 두 쌍이 있는 것으로 전해졌다.보안관실은 도움을 요청했던 10세 아이와 또 다른 아이 등 총 2명이 아동복지서비스 기관의 보호를 받고 있다고 전했다.이정수 기자