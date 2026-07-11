[속보] 트럼프 “이란이 내 암살 시도하면 철저히 몰살·파괴”

세줄 요약 트럼프, 이란 암살 시도 시 대규모 보복 경고

1000기 미사일 장전·추가 타격 가능성 주장

이란과 휴전 종료 공식화, 긴장 고조

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 자신을 겨냥한 암살 시도가 있을 경우 대규모 군사 보복을 가하겠다고 경고했다.트럼프 대통령은 10일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “이란 정부가 여러 차례 공언해온 위협대로 현직 미국 대통령, 즉 나를 암살하거나 암살을 시도할 경우 1000기의 미사일이 이미 이란을 겨냥해 장전돼 있으며 수천기가 즉시 뒤따를 것”이라고 밝혔다.그는 “명령은 이미 내려졌으며 미군은 1년간, 필요하면 연장도 가능한 기간 동안 완전히 몰살하고 이란 전 지역을 완전히 파괴할 준비와 의지, 능력을 갖추고 있다”고 했다.앞서 트럼프 대통령은 지난 8일 자신이 이란의 암살 대상 명단 1순위라고 주장했다. 그는 북대서양조약기구(NATO) 정상회의를 마치고 튀르키예에서 미국으로 돌아오는 과정에서 전용기를 갈아탔는데, 이 역시 이란의 암살 위협을 의식한 조치가 아니냐는 관측이 나왔다.트럼프 대통령은 이날 이란과의 휴전 종료도 공식화했다. 다만 이란도 ‘항복은 없다’고 맞서면서 미국과 이란의 강대강 대치 국면이 조성됐다.문경근 기자