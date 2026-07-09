“1억 썼는데 신랑한텐 비밀”…결혼 전 ‘이것’에 돈 쏟아붓는 신부들

세줄 요약 결혼 전 외모 투자 확대, 브라이덜 글로우업 유행

성형·시술·운동에 예산 8~15% 지출 사례

SNS 전후 사진 확산, 신부들 압박 가중

이미지 확대 인공지능(AI)으로 생성한 기사 관련 이미지

이미지 확대 미용시술 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 아이클릭아트

이미지 확대 피부관리서비스 자료 이미지. (기사 내용과 직접 관련 없음) 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국의 예비 신부들이 결혼식을 앞두고 외모를 가꾸는 이른바 ‘브라이덜 글로우업(Bridal Glow-up)’에 수천만원에서 많게는 억대 비용을 아낌없이 쏟아붓고 있는 것으로 알려졌다.최근 미 뉴욕포스트에 따르면 미국의 젊은 예비 신부들 사이에서 결혼식 당일 가장 완벽한 모습을 보여주기 위해 성형수술, 피부 시술, 고가의 운동 회원권 등에 아낌없이 투자하는 트렌드가 확산하고 있다.과거 예식장이나 드레스 선택에 집중했던 것과 달리, 최근에는 ‘나 자신’에 대한 미용 투자 비중을 대폭 늘리는 추세다.결혼정보업체 ‘더 낫’(The Knot) 등의 조사에 따르면 최근 뉴욕과 뉴저지 지역의 예비 신부들은 전체 결혼 예산의 8~15%를 오롯이 미용 서비스에만 지출하고 있다.메이크업 아티스트인 제이드 보이트(30)씨는 내년 이탈리아에서 열릴 결혼식을 앞두고 총예산 중 6만 2000달러(약 9400만원)를 오직 미용 서비스에만 투자했다.그는 약혼 직후 피부 관리를 위해 고가의 필라테스 등록과 보톡스·필러 시술을 예약했다. 한때 2만 5000달러에 달하는 가슴 성형 수술과 1만 달러 상당의 팔 지방 흡입까지 고려했을 정도다.보이트씨는 “결혼식 사진은 평생 남는 것”이라며 “훗날 아이들이 내 결혼식 사진을 보고 ‘우리 엄마 정말 멋졌다’고 말해줬으면 좋겠다”고 말했다.이 같은 열풍의 배경에는 숏폼 동영상 플랫폼 ‘틱톡’(TikTok) 등 소셜미디어(SNS)가 있다는 분석이 나온다.틱톡에서는 ‘결혼식 날 최고의 몸매를 만들기 위해 매일 하는 10가지’, ‘결혼 전 필수 글로우업’ 등의 해시태그를 단 영상들이 수천만회의 조회수를 기록하며 예비 신부들을 자극하고 있다.지난달 결혼식을 올린 로펌 직원 알렉산드라 말딘(29)씨 역시 전체 결혼 예산 15만 달러 중 약 18%에 달하는 2만 6890달러(약 4000만원)를 미용에 썼다.그는 “SNS에서 다른 사람들의 극적인 시술 전후 사진을 보면 ‘나도 당장 해야겠다’는 압박감을 느끼게 된다”고 털어놨다. 모발 연장 시술에만 4000달러를 지출한 그는 명품 가방 구매나 쇼핑을 줄여 이 비용을 충당했다고 한다.이어 “약혼자에게 내가 하는 모든 일을 다 말하지는 않는다”며 “모든 비밀을 알 필요는 없다고 생각한다”고 덧붙였다.오는 8월 결혼을 앞둔 물류 관리자 새미 스코티(29)씨도 여드름 피부 개선을 위한 맞춤형 피부 관리와 보톡스, 주 7회 필라테스 운동 등에 총 3만 1276달러(약 4700만원)를 지출하고 있다.스코티씨는 “약혼자는 내 미용 비용에 대한 대략적인 액수를 알고 있으며 내 관리에 대해 응원해주고 있지만, 정확히 얼마나 쓰는지는 모르고 있다”고 밝혔다.다만 이러한 과도한 미용 열풍에 대한 회의적인 시각도 존재한다.결혼식을 마친 말딘씨는 “사실 결혼식 전 외모 관리는 지나치게 과대평가된 면이 있다”며 “단 하루를 위해 온갖 준비를 하지만, 결혼식 다음 날이면 결국 평소의 내 모습으로 돌아오기 때문”이라고 전했다.하승연 기자