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트럼프 “대이란 해상봉쇄 재개할 수 있다”

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김소라 기자
김소라 기자
수정 2026-07-08 23:30
입력 2026-07-08 22:58
세줄 요약
  • 호르무즈 해협 봉쇄 재개 가능성 언급
  • 미군 공습과 이란 보복으로 긴장 고조
  • 나토 회의서 이란 강경 대응 시사
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도널드 트럼프 미 대통령이 8일 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구)나토) 회담에서 마르크 뤼터 나토 사무총장과 회담하고 있다. 2026.07.08. 앙카라 AP 뉴시스
도널드 트럼프 미 대통령이 8일 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구)나토) 회담에서 마르크 뤼터 나토 사무총장과 회담하고 있다. 2026.07.08. 앙카라 AP 뉴시스


도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 호르무즈 해협 봉쇄를 다시 시행할 수 있다고 밝혔다.

CNN 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(NATO) 정상회의에서 “우리는 봉쇄를 다시 할 수 있다”면서 “봉쇄는 이란에게만 있을 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령의 이같은 발언은 미국과 이란이 재차 충돌하며 지정학적 불안이 고조된 가운데 나왔다.

앞서 미군 중부사령부는 이란이 전날 호르무즈 해협을 지나던 유조선들을 공격한 데 대한 대응으로 이란 내 80여개 표적을 공습했다.

이에 이란은 쿠웨이트와 바레인 등에 있는 미군 시설 85곳을 보복 타격했다.

트럼프 대통령은 이날 정상회의에서 마르크 뤼터 나토 사무총장과 만나 이란과 체결한 종전 양해각서(MOU)가 “끝난 것 같다”며 “그들과 거래하고 싶지 않다”고 말했다.



이어 열린 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 양자 회담에서는 “어젯밤에 우리는 그들에게 강한 공격을 가했다”면서 “아마도 오늘 이란을 강하게 타격할 것”이라고 말했다.

김소라 기자
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