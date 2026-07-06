베네수엘라 지진 사망자 3342명… 신원미상 시신 150여구 안장

11일차… 실종자 5만명 넘을 듯

수색서 수습·잔해 제거로 전환

이미지 확대 2일(현지 시간) 베네수엘라 라과이라에서 구조대가 지진으로 무너진 건물 잔해를 수색하고 있다. 2026.07.03.

AP 뉴시스

세줄 요약 사망자 3342명, 부상자 1만6700명 집계

신원미상 시신 150여구 묘지 안장

구조 수색에서 시신 수습·잔해 제거 전환

2026-07-07 13면

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베네수엘라에서 강진이 발생한 지 11일째에 접어든 가운데 사망자 수가 3000명을 넘어섰다. 생존자 구조 가능성이 희박해지면서 현장 대응도 생존자 수색 중심에서 시신 수습과 잔해 제거 단계로 전환하는 분위기다.5일(현지시간) AFP·로이터통신 등에 따르면 베네수엘라 당국은 이날 지진 피해가 집중된 라과이라주에서 신원이 확인되지 않은 시신 150여구를 묘지에 안장했다.이날 정부가 발표한 공식 집계에 따르면 강진 관련 사망자는 3342명, 부상자는 1만 6700명이다. 정부는 공식 실종자 수를 밝히지 않고 있으나, 유엔은 앞서 최대 5만여명이 실종된 것으로 추산한 바 있어 피해 규모는 더 늘어날 전망이다.국제 구조대 상당수도 임무를 마치고 철수를 시작했다. 당초 현장에 투입된 77개 구조팀 중 현재 25개팀만 남아 있으며, 유엔도 지난 3일부터 구조 대응 주도권을 베네수엘라 민방위 당국으로 넘겼다. 현재 구조 작업은 잔류한 국제 구조대원과 자원봉사자, 소방관, 민방위대, 지역 주민들을 중심으로 이어지고 있다.대규모의 잔해 처리도 시급한 과제다. 베네수엘라 정부는 지난 1일 기준 라과이라주 카라바예다 지역에서만 약 125만톤의 잔해가 발생한 것으로 추산했다. 이 지역에서는 지진으로 건물 856채가 파손됐고, 이 가운데 190채가 붕괴했다.한편 정부의 부실한 대응에 대한 시민들의 분노는 가라앉지 않고 있다. 델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령은 이날 열린 독립 215주년 기념행사에서 “지진 발생 직후 곧바로 치안 병력을 현장에 투입했다”고 해명했다. 그러면서 “사회 불안은 없을 것이다. 우리에게는 깊은 사회적 연대가 있다”고 강조했다.조희선 기자