트럼프 입김에 레드카드도 뒤집혔다

월드컵 최악의 ‘특혜 스캔들’

이미지 확대 내 손안의 레드카드 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장과 2018년 8월 백악관 집무실에서 만나 레드카드를 들어 보이며 환하게 웃고 있다.

워싱턴DC 로이터 연합뉴스

세줄 요약 FIFA, 발로건 징계 1년 유예 결정

트럼프 전화 로비 의혹과 정치 개입 논란

UEFA·벨기에, 특혜 판단에 강력 반발

2026-07-07 13면

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국제축구연맹(FIFA)이 2026 월드컵 미국 축구대표팀의 핵심 공격수에게 내려진 출전 정지 징계를 전격 유예하면서 세계 축구계에 정치 개입 논란이 불거졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘입김’이 작용했다는 의혹으로, 축구에 정치색 개입을 엄격하게 금지해온 FIFA가 개최국 미국의 압력에 굴복했다는 비판이 제기된다.주요 외신에 따르면 5일(현지시간) FIFA 징계위원회는 32강전에서 퇴장당한 폴라린 발로건의 1경기 출전 정지 처분을 1년간 집행유예하기로 결정했다고 발표했다. 이에 따라 발로건은 7일 시애틀에서 열리는 벨기에와의 16강 경기에 출전할 수 있게 됐다. 미국팀에서 이번 대회 가장 많은 3골을 넣으며 간판 공격수로 활약 중인 발로건은 앞서 2일 보스니아 헤르체고비나와의 경기 중 상대 수비수의 발목을 밟았다가 비디오 판독(VAR) 끝에 퇴장당한 바 있다.영국 일간 가디언은 이번 징계 번복의 배후에 트럼프 대통령의 ‘직접적인 로비’가 있었다고 전했다. 신문은 백악관 소식통을 인용해 “트럼프 대통령이 경기 직후 잔니 인판티노 FIFA 회장에게 세 차례나 전화를 걸어 징계 재고를 강력히 요청했다”고 보도했다. 실제 트럼프 대통령은 징계위 결정이 발표된 직후 트루스소셜에 “거대한 불공정을 바로잡아 준 FIFA에 감사한다”고 적었다.유럽축구연맹(UEFA)은 “레드라인을 넘었다”며 FIFA를 비판하는 등 국제스포츠계는 최악의 ‘특혜 스캔들’이라며 부글부글 끓고 있다. 일각에서는 FIFA가 미국팀 성적이 대회 흥행과 직결되는 점을 고려한 게 아니냐는 관측도 나온다. AP통신은 월드컵 본선에서 지금까지 레드카드가 189장 나왔지만 출전정지 처분을 피한 것은 1962년 칠레 월드컵 이후 이번이 두 번째라고 지적했다.16강 상대국인 벨기에는 즉각 반발했다. 벨기에 왕립축구협회(RBFA)는 긴급 성명을 통해 “경악을 금치 못한다”며 FIFA 항소위원회에 항소를 제기했다.외신들은 이번 사태가 트럼프 대통령과 인판티노 회장 간 사적 친분과 맞물려 유착 논란으로 번지고 있다고 전했다. 인판티노 회장은 지난해 12월 신설된 FIFA 평화상 초대 수상자로 트럼프 대통령을 선정한 뒤 대형 황금 트로피를 직접 전달하는 등 각별한 관계를 과시했다. 그는 트럼프 행정부의 팔레스타인 가자지구 재건 사업에 FIFA 차원의 거액을 기부하며 스포츠 기구 수장으로서 정치적 중립성을 심각하게 훼손했다는 비판도 받았다.최재헌 기자