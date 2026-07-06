“캐나다, 60조원 잠수함 사업자에 독일 TKMS 선정”

캐나다 언론 “TKMS 우선협상자”

한화오션 “공식 연락 받은 것 없어”

이미지 확대 장보고 III Batch-2 잠수함.

한화오션 제공

세줄 요약 캐나다, 차세대 잠수함 우선협상대상자 TKMS 선정 보도

한국 한화오션·HD현대중공업과 독일 TKMS 경쟁 구도

최대 60조원 규모, 최종 계약까지 장기 협상 전망

2026-07-07 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국과 독일 방산업체가 경쟁 중인 캐나다 차세대 잠수함 건조 사업자로 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)가 선정됐다고 캐나다 매체가 6일(현지시간) 보도했다.캐나다 매체인 글로브앤드메일은 캐나다 잠수함 프로젝트(CPSP) 우선협상 사업자 선정과 관련, 이날 2명의 소식통을 인용해 이같이 보도했다. 이 매체는 구체적인 출처를 밝히지 않고 캐나다 정부가 관련 질의에 답하지 않았다고 부연했다.캐나다 잠수함 사업은 한국의 한화오션·HD현대중공업과 독일 TKMS가 결선 주자 격인 적격후보(숏리스트)에 올라 경쟁해왔다. 마크 카니 캐나다 총리는 이날 오후 5시 10분(한국시간 7일 오전 5시 10분)에 노후한 빅토리아급 잠수함을 대체할 디젤추진 잠수함 획득 계획을 발표하며 CPSP 우선협상대상자도 함께 공개할 계획으로 알려졌다.북대서양조약기구(나토) 정상회의 참석을 위해 출국하기 앞서 카니 총리가 직접 사업자 선정 절차를 마무리하려는 것으로 해석된다. 캐나다는 2035년까지 국방비를 국내총생산(GDP) 대비 5% 늘리겠다는 나토 합의에 따라 사업을 추진중이다.CPSP는 디젤 잠수함 최대 12척을 도입하는 대형 사업으로, 잠수함 건조 비용과 도입 후 30년간 유지·보수·운영(MRO) 비용까지 포함하면 사업 규모는 최대 60조원에 달할 것으로 추산된다.다만 우선협상대상자는 실제 최종 계약서 서명에 앞선 단계로, 향후 세부 조건 협상에는 수년이 걸릴 것으로 예상된다. 한화오션 측은 사업자 선정과 관련한 공식 연락을 받은 바 없다고 밝혔다. 방위사업청 관계자도 “최종 발표를 기다려봐야 한다”고 했다.조희선 기자