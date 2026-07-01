NASA “美 월드컵 우승하면 달에 축구공 보낸다”…이색 ‘공약’ 화제

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 2025년 8월 백악관 집무실에서 2026 북중미 월드컵 우승국에 수여될 트로피를 들어 보이고 있다. 2025.8.22 워싱턴 로이터 연합뉴스

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미국 항공우주국(NASA)이 자국 축구 대표팀이 2026 북중미 월드컵에서 우승할 경우 달에 축구공을 보내겠다고 밝혔다.AFP통신은 지난달 30일(현지시간) 재러드 아이작먼 NASA 국장이 달 기지 건설 계획을 설명하는 행사에서 미국 대표팀을 향해 “미국 대표팀의 도전과제는 월드컵 우승이다. 임무를 완수하길 바란다”며 이같이 말했다고 전했다.아이작먼 국장은 미국 최초 우주비행사 앨런 셰퍼드가 1971년 달에서 골프 스윙을 한 일화를 언급했다. 셰퍼드는 아폴로 14호 임무 당시 달 표면을 떠나기 전 미리 가져간 골프채와 공으로 골프를 쳐 화제가 됐다. 그는 “우리는 앨런 셰퍼드를 넘어 축구공을 달에 보낼 것”이라며 “이 약속이 미국 대표팀에 작은 동기부여가 되길 바란다”고 말했다.NASA는 이미 이번 대회를 기념해 국제우주정거장(ISS)에 월드컵 공인구 ‘트리온다’를 보냈고 우주를 떠다니는 공의 영상을 공개하기도 했다. 미국은 멕시코, 캐나다와 함께 이번 월드컵을 공동 개최하고 있다. 미 대표팀은 조별리그를 1위로 통과한 뒤 2일 보스니아 헤르체고비나와 32강전을 치른다.문경근 기자