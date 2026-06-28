시험대 오른 ‘친미’ 로드리게스… “구조 손길 닿지 않는 곳 아직도 많아”

국가비상사태 선포 뒤 대응 역부족

“美 약속 재건 구상 회의론 커질 듯”

이미지 확대 델시 로드리게스(오른쪽) 베네수엘라 임시 대통령. UPI 연합뉴스

세줄 요약 대지진 대응 실패로 로드리게스 정치적 시험대

초기 구조 민간 의존, 군은 치안 유지 집중

재난 대응 부실이 트럼프 구상에도 부담 우려

2026-06-29 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

니콜라스 마두로 정권 축출 이후 권력을 잡은 델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령이 이번 대지진 사태로 정치적 시험대에 올랐다.월스트리트저널(WSJ)은 도널드 트럼프 미 행정부의 지원을 받는 로드리게스 정권이 재난 대응 능력을 보여주지 못한다면 정치적 위기에 직면할 것이라고 26일(현지시간) 보도했다.지난 1월 전 세계를 깜짝 놀라게 한 마두로 축출 이후 미국에 협력하는 모습을 보이며 집권한 로드리게스 대통령은 이번 대지진으로 최대 위기에 직면한 모습이다. 지진 사태 후 국가비상사태를 선포하며 대응에 나섰지만 역부족인 모습이 역력하다.초기 구조를 정부가 아닌 민간이 떠안았다는 평가가 나오고 있고, 로드리게스 대통령이 지진 피해 지역을 방문했을 때 주민들의 야유를 받기도 했다고 외신들은 전했다. 로드리게스 대통령은 피해 지역에 군대를 투입하기로 했지만, 군 병력이 구조 작업보다 치안 유지에 집중하는 것으로 나타나 여론 악화를 부채질했다. 야권 지도자 마리아 코리나 마차도는 “정권의 긴급 대응 능력이 사실상 마비됐다”며 “아직도 구조의 손길이 닿지 않는 지역이 많다”고 비판했다.이번 지진 사태로 인한 정치적 파장이 베네수엘라 임시 정부를 지지하고 있는 트럼프 대통령에게 옮겨갈 수 있다는 관측도 나온다. 트럼프 대통령은 마두로 축출 이후 베네수엘라가 정상화될 것이라고 자신한 바 있다. 싱크탱크 인터아메리칸대화의 마이클 시프터 선임 연구원은 “재난 대응이 실패할 경우 미국이 약속한 베네수엘라 재건 구상 자체에 대한 회의론이 커질 수 있다”고 지적했다.조희선 기자