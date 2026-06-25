“최대 10만명 사망 가능성” 베네수엘라 규모 7.2·7.5 연속 강진

세줄 요약 모론 인근 규모 7.2 뒤 7.5 강진 연쇄 발생

USGS, 사망자 최대 10만명 가능성 경고

카라카스 건물 붕괴·주민 대피 조치

이미지 확대 24일(현지시간) 베네수엘라에서 규모 7 이상 강진이 연달아 발생한 가운데 수도 카라카스에서 구조대원들이 부상당한 주민을 옮기고 있다. 2026.6.24 AP 연합뉴스

이미지 확대 24일(현지시간) 베네수엘라에서 규모 7 이상 강진이 연달아 발생한 가운데 수도 카라카스에서 구조대원들이 무너진 건물 잔해 속 희생자들을 수색하고 있다. 2026.6.25 AFP 연합뉴스

이미지 확대 24일(현지시간) 베네수엘라에서 규모 7 이상 강진이 연달아 발생한 가운데 수도 카라카스에서 주민들이 건물에서 빠져나와 거리로 뛰쳐나오고 있다. 2026.6.25 AFP 연합뉴스

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베네수엘라에서 24일(현지시간) 오후 연쇄 강진이 발생한 가운데 사망자 수가 최대 10만명에 달할 수 있다는 관측이 나왔다.미국 지질조사국(USGS)을 인용한 AFP·로이터통신 등 보도에 따르면 이날 오후 6시 4분 베네수엘라 해안도시 모론 서쪽 21㎞ 지점에서 규모 7.2의 지진이 발생했다. 수도 카라카스에서는 서쪽으로 약 160㎞ 떨어진 곳이다.이어 불과 39초 만에 모론 서쪽 45㎞ 지점에서 규모 7.5의 강진이 또 강타했다.USGS는 “막대한 인명 피해와 대규모 재산 피해가 발생할 가능성이 크다”며 사망자 수가 최소 1만명에서 최대 10만명에 달할 수 있다고 전망했다.지진 발생 순간 카라카스의 쇼핑센터 등 건물에서 사람들이 공포에 질린 채 뛰쳐나오는 모습이 목격됐다.베네수엘라 당국이 공식적으로 집계한 인명 피해 규모는 아직 나오지 않았다.디오스다도 카베요 베네수엘라 내무장관은 국영 방송을 통해 “수도 카라카스의 일부 건물이 무너졌고, 주택들이 붕괴했다”고 당시 참혹한 상황을 전했다.이어 가스 관련 사고 등 추가 피해 예방 차원에서 여러 건물에 가스 공급을 차단했다고 밝혔다. 주민들에게는 대피할 것을 요청했다.이정수 기자