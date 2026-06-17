“美, 이스라엘의 ‘종전MOU’ 열람 요구 거절”

세줄 요약 미국, 이란 종전 MOU 이스라엘 열람 거절

공식 발표 전 유출 우려로 공개 차단

협상 배제 이어 내부 비판과 정치 부담 확대

이미지 확대 인공지능 도구로 생성한 도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 자료사진. 서울신문

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미국 정부가 이란과 체결한 종전 양해각서(MOU)에 대한 이스라엘의 열람 요구를 거부한 것으로 전해졌다.16일(현지시간) 미 CNN 방송에 따르면 이스라엘은 미국에 이란과의 종전 합의문을 보여줄 것을 요구했으나 거절당했다. CNN은 “이에 따라 미국의 핵심 동맹국인 이스라엘은 이미 광범위하게 비판받고 있는 종전 합의에 대해 전혀 알지 못하는 상황에 놓였다”고 했다.미국이 열람 요구를 거절한 이유 중 하나는 종전 MOU가 공식 발표되기 전에 베냐민 네타냐후 이스라엘 정부가 이를 유출할 것을 우려했기 때문으로 전해졌다.지난 2월 28일 미국과 함께 이란과의 전쟁을 시작한 이스라엘은 그간 종전 협상에서 완전히 배제됐다. 이어 종전 MOU 내용 확인마저 거절당해 향후 네타냐후 총리는 이스라엘 내부에서 더 심한 정치적 곤경에 처할 수 있다는 분석이 나온다.미국과 이란의 종전 합의 및 MOU 전자서명 이후 이스라엘 내부에서는 네타냐후 총리를 향해 거센 비판이 이어지고 있으며, 오는 10월 총선에서 그가 실각할 수 있다는 관측도 나오고 있다.미국과 이란은 지난 14일 종전 MOU에 전자 서명했으며, 오는 19일 스위스 휴양지 뷔르겐슈토크에서 공식 서명식을 개최한다.문경근 기자