[포토] ‘백악관에 설치’ UFC 경기장

1 / 4 이미지 확대 백악관에 설치된 ‘UFC 경기장’ 14일(현지시간) 미국 워싱턴DC 내셔널몰에서 바라본 백악관 사우스론의 UFC 경기장 ‘클로’(Claw)의 모습. 앞으로는 엘립스 공원에 설치된 대형 전광판이 보이고 있다. 2026.6.15 연합뉴스

이미지 확대 백악관과 워싱턴 기념탑 사이로 보이는 UFC 경기장 14일(현지시간) ‘UFC 프리덤 250’ 경기가 열리는 백악관 뒤편으로 UFC 경기장 상부 구조물의 모습이 보이고 있다. 2026.6.15 연합뉴스

이미지 확대 백악관 ‘UFC 개최’ 반대 시위 시민 단체 ‘서드액트’의 DMV(워싱턴DC·메릴랜드?버지니아) 지부가 14일(현지시간) 백악관 남쪽 엘립스 공원 인근에서 ‘UFC 프리덤 250’ 행사 개최를 반대하는 시위를 하고 있다. 2026.6.15 연합뉴스

이미지 확대 ‘UFC 프리덤 250’ 행사장 향해 걸어가는 시민들14일(현지시간) 워싱턴 D.C. 백악관에서 열리는 ‘UFC 프리덤 250’ 행사를 앞두고 시민들이 행사장 출입구를 향해 걸어가고 있다. 2026.6.15 연합뉴스

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14일(현지시간) 미국 워싱턴DC 내셔널몰에서 바라본 백악관 사우스론의 UFC 경기장 ‘클로’(Claw)의 모습.앞으로는 엘립스 공원에 설치된 대형 전광판이 보이고 있다.온라인뉴스부