결국 트럼프 이름 지운 케네디센터… 철거 현장 생중계

트럼프 “좌파, 센터 망하길 바라”

세줄 요약 케네디센터 외벽·홈페이지서 트럼프 이름 삭제

법원, 명칭 변경 권한은 의회에만 있다고 판단

현장 시민 수백 명 집결, 철거 장면 생중계

2026-06-15 14면

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미국 워싱턴DC의 대표 공연예술 기관인 케네디센터에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 이름이 결국 철거됐다.월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 케네디센터는 13일(현지시간) 건물 외벽과 홈페이지에서 트럼프 대통령 이름을 삭제했다. 현장에는 수백 명의 시민이 몰려 철거 작업을 지켜봤고 일부는 “철거하라”고 외쳤다. 작업 장면은 인터넷으로 생중계됐다.앞서 트럼프 대통령이 의장을 맡고 있는 케네디센터 이사회는 지난해 센터 명칭에 트럼프 대통령 이름을 추가하기로 의결했지만, 민주당 소속 연방 하원의원이 소송을 제기하면서 법원이 제동을 걸었다. 워싱턴DC 연방지방법원의 크리스토퍼 쿠퍼 판사는 “케네디센터 명칭을 변경할 권한은 의회에만 있다”며 트럼프 대통령 이름을 모두 제거하라고 명령했다.케네디센터는 1963년 암살된 존 F 케네디 전 대통령을 기리기 위해 기존 국가공연예술센터 계획을 발전시켜 만든 미국의 대표 공연장이다. 케네디센터 이사회는 전통적으로 여야 균형을 유지해왔지만, 트럼프 대통령은 취임 직후 바이든 전 대통령이 임명한 이사 18명을 교체하고 직접 이사회 의장을 맡았다.트럼프 대통령은 이번 판결에 대해 “급진 좌파는 케네디센터가 성공하기보다 망하길 바란다”고 반발했다.워싱턴 임주형 특파원