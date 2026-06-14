“트럼프, 자기 생일에 종전합의 서명 고집…이상한 집착” 이란 폭로 나왔다

세줄 요약 트럼프, 이란 종전 MOU 14일 서명 예고

이란 혁명수비대, 생일 맞춘 집착이라 비판

이란 측, 14일 서명 불가·홍보 의도 의심

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AFP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 양해각서(MOU) 서명식이 오는 14일(현지시간) 예정됐다고 거듭 밝힌 가운데 미국이 날짜를 트럼프 대통령 생일에 맞추려는 ‘이상한 집착’을 부린다고 이란 측이 주장했다.CNN 방송 등에 따르면 이란 혁명수비대(IRGC)는 13일 텔레그램 채널 게시글에서 “합의가 최종 확정되지 않았고, 14일 합의문 서명이 불가능하다고 이란 측 협상 담당자들이 명확히 밝혔는데도 트럼프 대통령이 이상한 집착을 보이고 있다”고 밝혔다.이어 “주목할 만한 점은 14일이 트럼프 대통령의 생일과 겹친다는 사실”이라며 “그가 이 집착을 통해 생일을 상징적으로 활용하고 자신을 위한 홍보 이벤트로 만들려는 의도가 있을 것이라는 관측이 나온다”고 전했다.그러면서 “이란 협상 담당자들은 이러한 의도를 이미 파악하고 있으며 이러한 언론 플레이와 의전적 행보를 허용하지 않을 것으로 보인다”고 선을 그었다.이란이 14일 MOU 체결 가능성을 부인했는데도 트럼프 대통령이 소셜미디어(SNS)에서 여러 차례 서명식 일정을 못 박은 데 불쾌감을 드러낸 것이다.앞서 트럼프 대통령은 전날 미 언론 인터뷰에서 이란과의 종전 MOU가 최종 조율 단계에 이르렀다며 이번 주말(13∼14일) MOU 체결 서명식이 가능할 것이라 본다고 밝혔다.이후 트럼프 대통령은 이날 자신의 SNS 트루스소셜에서 미국과 이란 양국이 14일 이란 전쟁 종전 및 비핵화를 위한 합의에 서명할 예정이라고 전했다.그러나 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 기자들과 만나 “MOU 서명 시점은 좀 더 지켜봐야 한다”며 14일에는 서명이 이뤄지지 않을 것이라고 선을 그었다.이란 대표단이 며칠 내로 스위스 제네바나 파키스탄 이슬라마바드를 방문해 MOU를 체결할 가능성에 대해서도 “향후 1∼2일 이내에 제네바 등지로 향할 계획은 없다”고 답했다. 일각에서는 양국이 대면해서 서명식을 치르는 대신 전자서명 또는 화상서명으로 대체할 것이라는 전망도 나오고 있다.한편 백악관은 14일 건국 250주년을 맞아 경내 남쪽 잔디밭에 설치한 무대에서 종합격투기 UFC 경기를 개최하는데, 이 역시 트럼프 대통령의 80세 생일에 맞춘 것이라는 지적이 나오고 있다.신진호 기자