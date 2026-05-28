“대통령직 수행에 문제없다”지만…팔순 앞둔 트럼프, 또 건강검진

세줄 요약 월터리드서 6개월 주기 건강검진 실시

트럼프, SNS로 이상 소견 없다고 주장

80세 앞두고 건강·인지 논란 지속

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령의 손등에 멍 자국이 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 메릴랜드주 베데스다에 있는 월터 리드 국립 군의료센터에서 건강검진을 받은 후 병원을 떠나고 있다. 트럼프 대통령은 검진 후 “검사 결과가 완벽했다”라고 SNS에 밝혔다. 2026.05.27 AP 뉴시스

이미지 확대 백악관 집무실에서 살만 빈 하마드 알 칼리파 바레인 왕세자 겸 총리와 회담하며 앉아 있는 도널드 트럼프 대통령의 왼쪽 발목이 부어 있다. 2025.07.18. 뉴시스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 정기 건강검진 결과 “모든 것이 완벽했다”며 건강 이상설을 거듭 일축했다.트럼프 대통령은 26일(현지시간) 오전 메릴랜드주의 월터리드 국립군사의료센터에서 정기 치과 검진 및 건강검진을 받은 뒤 워싱턴DC의 백악관으로 복귀했다.그는 이후 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 “방금 6개월 주기 건강검진을 마쳤다. 모든 것이 완벽하게 (정상인 것으로) 확인됐다”고 밝혔다. ‘모든 것이 완벽하게 확인됐다’(Everything checked out PERFECTLY)는 트럼프 대통령의 표현은 검진에서 이상 소견이 없었다는 의미로 풀이된다.취임일 기준 미 역사상 최고령 대통령으로 임기를 시작한 트럼프 대통령은 다음 달 14일이면 80세가 된다. 그는 손등의 멍 자국, 다리 부종 등이 반복적으로 관찰되면서 건강을 둘러싼 의문이 꾸준히 제기돼 왔다.인지 능력을 둘러싼 논란도 잦아들지 않고 있다. 빌 클린턴, 조지 W 부시, 버락 오바마 전 대통령의 주치의를 지낸 제프리 쿨먼 박사는 “80세 고령자는 기억력과 추론 능력, 정보 처리 속도, 공간 지각 능력 등의 저하가 나타날 수 있다”며 “대통령의 인지 기능에 대한 정밀한 검사가 필요할 수 있다”고 말했다.트럼프 대통령은 지난해 4월과 10월에도 건강검진을 받은 바 있다. 통상 미국 대통령들이 1년에 한 번씩 정기 검진을 받는 것에 비해 주기가 짧아 일각에서는 건강 이상 가능성을 제기했지만, 그때마다 백악관은 대통령직 수행에는 문제가 없다고 설명했다.미국 내 여론도 트럼프 대통령의 건강에 대한 의구심을 키우고 있다. 지난달 워싱턴포스트(WP)가 ABC뉴스, 여론조사기업 입소스와 함께 진행한 여론조사에 따르면 ‘트럼프 대통령이 대통령직을 수행할 정신적 능력을 갖추고 있다’고 답한 비율은 40%로 지난해 9월 47%보다 7% 포인트 하락했다.‘트럼프 대통령이 직무를 수행할 만큼 신체적으로 건강하다’고 응답한 비율도 같은 기간 54%에서 44%로 떨어졌다.윤예림 기자