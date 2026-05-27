“10년간 왼쪽 눈 사실상 실명”…앤 해서웨이 백내장 고백

이미지 확대 할리우드 배우 앤 해서웨이가 지난달 8일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 기자간담회에서 꽃신을 재해석한 하이힐을 선물 받고 있다. 2026.4.8. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘악마는 프라다를 입는다’로 유명한 할리우드 배우 앤 해서웨이가 백내장으로 10년간 한쪽 눈이 사실상 실명 상태였다고 고백했다.미국 매체 피플 등에 따르면 해서웨이는 최근 뉴욕타임스 팟캐스트 ‘팝캐스트’에 출연해 “나는 10년 동안 반쯤 눈이 멀었다”며 “30세부터 40세까지 그랬다”고 밝혔다. 그는 “조기 백내장이 있었고, 시력에 영향을 너무 많이 줘서 왼쪽 눈은 사실상 법적 실명 상태였다”고 설명했다.해서웨이는 백내장 수술을 받은 뒤 시력을 회복했다고 밝혔다. 그는 “매일 눈을 뜨고 지금처럼 볼 수 있다는 게 기적처럼 느껴진다”며 “두 세대 전이었다면 나 같은 사람은 이런 수술 기회조차 없었을 것”이라고 전했다.해서웨이는 2001년 영화 ‘프린세스 다이어리’로 이름을 알렸다. 이후 ‘악마는 프라다를 입는다’, ‘레미제라블’, ‘인터스텔라’, ‘인턴’, ‘오션스8’ 등에 출연했다.문경근 기자